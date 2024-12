Càng gần đến Tết Nguyên đán, 3 con giáp này lộc lá càng sum suê

Với các con giáp dưới đây, thời điểm càng về cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ, tài lộc càng thăng hoa nở rộ. Tuổi Mão Những người bạn thuộc tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn nhất trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh minh họa Những người bạn thuộc tuổi Mão sẽ gặp nhiều may mắn nhất trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Họ là những người làm việc chăm chỉ và có thể bộc lộ sức mạnh ngay cả khi gặp khó khăn. Tài năng của họ được công nhận và tỏa sáng rực rỡ. Vận may chung của những người bạn sinh năm Mão sẽ tiếp tục tăng lên trước cuối năm. Người tuổi mèo nên siêng năng trong lĩnh vực mà mình giỏi, chắc chắn sẽ đạt được cả danh tiếng, tiền tài và mọi điều tốt lành. Trước Tết Nguyên đán, những người bạn sinh năm Mão sẽ có mối quan hệ giữa các cá nhân tốt hơn, quý nhân sẽ giúp đỡ họ về mọi mặt, cải thiện sự giàu có và kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Tuổi Thân Tử vi học có nói, trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ chính là thời điểm rực rỡ nhất trong năm của tuổi Thân. Ảnh minh họa Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân cũng nằm trong số những con giáp thông minh, sáng dạ bậc nhất. Chính vì thế, khi dồn hết tâm sức vào những mục tiêu cụ thể trong học tập hoặc công việc, con giáp này sẽ có thể đạt được những thành công rực rỡ. Có một tin vui với người tuổi Thân, đó là tính đến thời điểm này họ đã trải qua hết những thời kỳ khó khăn và từ giờ đến cuối năm hầu như sẽ chỉ đón nhận toàn tin vui cả trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, tử vi học có nói, trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ chính là thời điểm rực rỡ nhất trong năm của tuổi Thân. Đây là lúc con giáp này có sự nghiệp lên hương, thu nhập gia tăng đáng kể, đặc biệt là những người làm kinh doanh sẽ dễ có những hợp đồng đem về lợi nhuận lớn. Bên cạnh đó, tuổi Thân cũng được cho là gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, gia đạo có nhiều tin vui, người độc thân nên biết để tận dụng. Tuổi Sửu Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, người tuổi Sửu có thể thấy những nỗ lực của họ bắt đầu đơm hoa kết trái. Ảnh minh họa Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, người tuổi Sửu có thể thấy những nỗ lực của họ bắt đầu đơm hoa kết trái. Được quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu sẽ có thêm cơ hội thể hiện tài năng, có những bước đột phá trong sự nghiệp, thu nhập nhờ đó cũng tăng lên gấp bội. Khi đối mặt với khó khăn, người tuổi Sửu sẽ tìm cách khắc phục và tiếp tục cố gắng cho đến khi đạt được thành quả. Chính vì vậy, họ có thể thành công trong nhiều lĩnh vực, từ công việc đến cuộc sống gia đình. * Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Theo Gia Đình & Xã Hội