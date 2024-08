Cần xem công tác an toàn thông tin như y tế dự phòng, phòng cháy chữa cháy

Chia sẻ trên được ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đưa ra tại Hội thảo “Đảm bảo an toàn thông tin cho hạ tầng số, dữ liệu số và kinh tế số trước tội phạm mạng”, do Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT), Sở TT&TT TP.HCM và Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) phối hợp đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 23/8.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA). Ảnh: VNISA

Theo ông Nguyễn Thành Hưng, hiện nay, khuôn khổ pháp lý về công tác đảm bảo an toàn thông tin tương đối đầy đủ mặc dù vẫn đang tiếp tục rà soát, điều chỉnh. Nhưng việc thực hiện được một cách đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến công tác an toàn thông tin tại Việt Nam là một thách thức lớn đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hay địa phương… đặc biệt là sự thiếu hụt về nguồn nhân lực để triển khai. Chính vì vậy, Chủ tịch VNISA cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần rà soát điều chỉnh các quy định sát với thực tiễn hơn, chỉ có như vậy công tác đảm bảo an toàn thông tin mới hiệu quả thực tế.

Đồng thời, để nâng cao nhận thức và triển khai việc đảm bảo an toàn thông tin một cách hiệu quả, theo ông Nguyễn Thành Hưng, những người làm công tác an toàn thông tin, cũng như Hiệp hội VNISA mong rằng, nhận thức xã hội, các cấp lãnh đạo cần xem công tác an toàn thông tin như một phần công tác y tế dự phòng, hay công tác phòng cháy chữa cháy.