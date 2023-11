Cần ưu tiên sử dụng các giải pháp an toàn thông tin mạng Make in Viet Nam

Chia sẻ trên được ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, đưa ra tại “Hội thảo Định hướng đầu tư an toàn thông tin cho tương lai số”, do Cục An toàn thông tin phối hợp với Công ty An ninh mạng Viettel và IEC tổ chức tại TP.HCM vào ngày 15/11.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lê Mỹ

Theo ông Trần Đăng Khoa, doanh nghiệp, tổ chức và người dân đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ về an toàn thông tin trên không gian mạng. Chính vì thế, việc đầu tư cho an toàn, an ninh mạng là đầu tư cho phát triển bền vững và tạo ra giá trị. Tuy nhiên, hiện nay nhiều tổ chức chưa nhận định đúng và tương xứng về đầu tư cho an toàn, an ninh mạng, và khi nhận thức được thì việc triển khai như thế nào cho hiệu quả là vấn đề tiếp theo.

Ông Trần Đăng Khoa cho rằng, nguy cơ mất an toàn thông tin luôn hiện hữu, điều quan trọng là ứng phó với nguy cơ đó ra sao để được an toàn, hiệu quả và tối ưu hệ thống. Chính vì thế, khi tổ chức, doanh nghiệp triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng cần chú ý các điểm như: Cần phải đúng luật, tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn thông tin mạng vừa là bảo vệ doanh nghiệp, nhưng cũng là trách nhiệm của tổ chức và doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến cho người dân.