Cần Thơ khởi công xây dựng 200 căn nhà cho hộ nghèo

Sáng 17/11, tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công xây dựng 200 căn nhà Đại đoàn kết; hưởng ứng phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Thành phố. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ cho biết, việc xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo có nhà tạm, dột nát là một trong những chương trình trọng tâm được MTTQ các cấp triển khai thực hiện hiệu quả. Năm 2024, Cần Thơ đã vận động Quỹ Vì người nghèo đạt 25,6 tỷ đồng, cùng với nguồn xã hội hóa đã tổ chức xây dựng và sửa chữa trên 400 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố. Tuy nhiên, theo thống kế trên địa bàn Cần Thơ vẫn còn nhiều hộ gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở. Để tập trung nguồn lực chăm lo cho người nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố rất cần sự tiếp sức, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, để cùng với MTTQ, các cấp ngành chăm lo tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội của Thành phố. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận/huyện, xã/phường xét chọn các nhà thầu có uy tín, năng lực xây dựng đúng theo mẫu thiết kế và dự toán được phê duyệt. Bảo đảm tiến độ thời gian với chất lượng tốt nhất, sớm đưa vào sử dụng cho người dân; đặc biệt chất lượng căn nhà đủ thời gian sử dụng được từ 10 - 15 năm. Các gia đình được xét xây dựng nhà tích cực phối hợp cùng MTTQ và nhà thi công đảm bảo điều kiện thuận lợi hoàn thành xây dựng nhà trong thời gian sớm nhất, để ổn định cuộc sống và kịp đón Tết Nguyên đán 2025 trong những ngôi nhà mới. Các hộ dân tiếp tục cố gắng, phát triển kinh tế gia đình ngày một đi lên để thoát nghèo bền vững. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ cũng lưu ý, các quận/huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nguồn lực trong xã hội tích cực ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp và chương trình an sinh xã hội. Qua đó chăm lo tốt hơn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Đồng thời, góp phần hưởng ứng phong trào “Cần Thơ chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và công tác an sinh xã hội”, và phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Thành phố”. Đại diện các hộ dân được tặng nhà đợt này, bà Nguyễn Thị Thùy Nhi (ấp Nhơn Thuận 2, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức, các tấm lòng ủng hộ. Bà Nhi cam kết, sẽ xây dựng căn nhà đảm bảo đúng thời gian, chất lượng, sử dụng lâu dài, chí thú làm ăn để vươn lên thoát nghèo bền vững… Cảnh Kỳ