Can thiệp sớm giúp trẻ rối loạn phổ tự kỷ phát triển tốt

Can thiệp sớm nhằm phát triển tối đa tiềm năng học ở trẻ, phát triển sự khoẻ mạnh trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Xã hội phát triển, các gia đình dành nhiều sự quan tâm đến tâm, sinh lý của con em mình ngay từ khi còn nhỏ. Khi trẻ có những dấu hiệu chậm phát triển như chậm nói, thiếu tập trung giảm sự chú ý... so với bạn bè cùng trang lứa, gia đình sẽ tìm đến các cơ sở cơ sở giáo dục hòa nhập và chuyên biệt để can thiệp sớm cho trẻ. Tại nơi đây sẽ có những giáo viên được đào tạo bài bản và có chương trình giảng dạy phù hợp cho trẻ. Can thiệp sớm hỗ trợ rất lớn trong sự phát triển của trẻ. Triệu chứng đặc biệt của những trẻ cần can thiệp sớm là các em không có khả năng trong việc thiết lập các mối quan hệ bình thường với những người khác và hành động một cách bình thường với các tình huống trong cuộc sống. Can thiệp sớm là sự hướng dẫn sớm (mang tính giáo dục) cho trẻ và gia đình trẻ. Nếu can thiệp sớm trong 5 năm đầu có thể làm tăng chất lượng cuộc sống cho trẻ và gia đình trẻ. Đây chính là sự chuẩn bị quan trọng cho việc học và tiếp tục học lên lớp mẫu giáo sau này của trẻ, đồng thời can thiệp sớm cũng chuẩn bị tiền đề để trẻ có thể học hội nhập tại các trường phổ thông. Can thiệp sớm phát triển tối đa tiềm lực ở trẻ. Ngoài ra, can thiệp sớm nhằm phát triển tối đa tiềm năng học ở trẻ, phát triển sự khoẻ mạnh trong cuộc sống hàng ngày của trẻ; giúp trẻ sống độc lập và có một cuộc sống càng bình thường càng tốt và để trẻ có thể trở thành một thành viên của cộng đồng. Can thiệp sớm trải qua 5 giai đoạn: - Giai đoạn 1: Thắc mắc - Giai đoạn 2: Đánh giá - Giai đoạn 3: Lập kế hoạch - Giai đoạn 4: Can thiệp - Giai đoạn 5: Đánh giá lại Các hình thức can thiệp - Trị liệu cá nhân: Trị liệu Tâm lý, trị liệu ngôn ngữ - giao tiếp phi ngôn ngữ (bằng cử chỉ) hoặc bằng ngôn ngữ nếu có thể, trị liệu hành vi, trị liệu nước, điều chỉnh các giác quan, mỹ thuật, nhận biết thế giới xung quanh trẻ.… - Trị liệu nhóm: Âm nhạc, tâm kịch, dã ngoại tạo tương tác và giao tiếp xã hội…. - Giáo dục đặc biệt: Các kỹ năng tự lập, phát triển chức năng, các kỹ năng tiền văn hoá và văn hoá, các kỹ năng tiền hướng nghiệp. Đích đến cuối cùng của can thiệp sớm là giúp trẻ phát triển khả năng học tập, vui chơi, giao tiếp xã hội và chăm sóc bản thân một cách độc lập. Nói một cách đơn giản, mục tiêu cao nhất của quá trình này chính là trang bị cho trẻ khả năng tự đi vững vàng trên đôi chân của mình, biết mình phải làm gì trong các tình huống thực tế mà không phải phụ thuộc vào ai khác. Ví dụ: Khi đến trường, trẻ có thể tự chủ động chào giáo viên và bạn bè, biết ngồi vào ghế, cởi giày và cất chúng gọn gàng lên kệ trước khi vào lớp... Trẻ cũng biết giải quyết các vấn đề trong cuộc sống bằng những hành vi phù hợp mà không cần sự hỗ trợ, nhắc nhở hay hối thúc từ người lớn. Can thiệp sớm không chỉ là việc hỗ trợ trẻ trong các giai đoạn phát triển ban đầu, mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc cho cuộc sống tương lai của trẻ và gia đình. Do đó, vì tương lai tốt hơn của các con và gia đình, phụ huynh hãy hành động ngay khi trẻ có dấu hiệu chậm trễ trong việc đạt bất kỳ mốc phát triển nào! Trung tâm Can thiệp sớm Sunshine Địa chỉ: 110 Đường 40, KDC Tân Qui Đông, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM Hotline/ Zalo: 0934 567 244 (Cô Vân).