Cần thêm nhiều lời 'xin lỗi, cảm ơn' khi xảy ra va chạm trên đường phố

"Trường hợp không thể hòa giải, đã có cơ quan chức năng can thiệp, không nên hành động trái pháp luật", Phó trưởng Công an quận 4 chia sẻ. Chỉ trong vòng một tuần, ở TPHCM xảy ra 3 vụ ẩu đả vì mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông trên đường phố, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hậu quả của các vụ ẩu đả trên làm nhiều người bị thương, 5 người bị bắt. Khi đối diện vòng lao lý, các nghi phạm tỏ ra ân hận trước hành động nóng nảy của bản thân. Một số người mong được nạn nhân tha thứ và pháp luật khoan hồng cho hành vi của mình. Dùng bạo lực sau va chạm Tối 16/10, Quách Minh Nhựt (33 tuổi, ngụ quận 6) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông T.T. (50 tuổi, ngụ TPHCM). Hồ sơ vụ án thể hiện, trưa 14/10, Nhựt lái ô tô chở mẹ, vợ và con trai một tháng tuổi đến Bệnh viện Từ Dũ thăm khám. Đến cổng bệnh viện, nghi phạm dừng xe cho thân nhân xuống, còn bản thân chạy xe đi tìm chỗ gửi. Tuy nhiên, Nhựt nhận cuộc gọi của vợ thông báo về việc bệnh viện không khám, nên người chồng lái xe trở lại để đón. Khi đến trước cổng bệnh viện, Nhựt dừng ô tô để người nhà lên xe. Lúc này, ông T.T. (50 tuổi) chở theo con gái chạy lên nhắc nhở việc Nhựt đổ xe, làm cản trở giao thông. Nghi phạm bực tức, xuống xe đánh nhiều cái vào vùng mặt, đầu đối phương rồi rời khỏi hiện trường. Đến lúc bị cảnh sát bắt giữ, nghi phạm nhận ra sai lầm của bản thân. Anh ta tỏ ra hối hận và mong được nạn nhân tha thứ. Quách Minh Nhựt bị bắt khẩn cấp sau khi đánh người đàn ông trước Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: Thuận Thiên). Trước đó 7 ngày, một vụ ẩu đả khác gây xôn xao dư luận, khi Bùi Thanh Khoa (SN 1984, ngụ quận 10) đã đánh tới tấp cô gái trên đường Khánh Hội, sau va chạm giao thông. Khoa khai sáng 9/12, ông ta chạy xe máy trên đường Khánh Hội và bị chị Q.T.T.A. (SN 2001, ngụ quận 1) chạy xe máy vượt qua. Cho rằng xe của chị A. suýt va chạm vào xe mình làm loạng choạng tay lái, Khoa dừng xe, quay lại đánh liên tiếp vào mặt cô gái, làm nạn nhân ngã giữa đường. Tiếp đó, Khoa dùng cùi chỏ đánh vào đỉnh đầu, rồi đá vào mặt nạn nhân. Khi chị A. đứng dậy, Khoa tiếp tục dùng tay đánh vào người, cho đến khi người đi đường can ngăn. Khoa thừa nhận sau khi gây thương tích cho chị A., bản thân hối hận và mong được pháp luật khoan hồng để sớm trở về làm lại cuộc đời. "Tôi nóng nảy nên hành động mất kiểm soát. Sự việc tôi làm ra cho chị A. là một bài học mà tôi sẽ luôn ghi nhớ. Tôi mong các bạn trẻ lấy tôi ra làm bài học, tránh phạm phải sai lầm", Khoa nói. Trước hành vi côn đồ của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã nghiêm khắc xử lý, khởi tố, bắt tạm giam Khoa về tội Cố ý gây thương tích. Hãy nghĩ đến hậu quả Thượng tá Lê Đức Túy, Phó trưởng Công an quận 4, TPHCM, cho rằng việc va chạm khi tham gia giao thông xuất phát từ lỗi vô ý, bởi không ai mong muốn bản thân khi ra đường mà gặp chuyện như vậy. Khi người dân nhận thức được rằng, những va chạm ấy là vô ý thì họ sẽ cư xử khác hơn, bình tĩnh giải quyết vấn đề với nhau. "Hành vi thiếu văn hóa, cư xử vi phạm pháp luật trên mọi nẻo đường hầu như đều được người dân, camera ghi nhận hết. Quan trọng là người dân nhận thức được đó là lỗi vô ý, tự thương lượng bồi thường với nhau. Trường hợp không thể hòa giải, đã có cơ quan chức năng can thiệp, không nên hành động trái pháp luật", Thượng tá Túy chia sẻ. Theo Phó trưởng Công an quận 4, trường hợp người dân nóng nảy, mất bình tĩnh, ngoài bị xử lý lỗi vi phạm giao thông, khả năng còn dính đến các hành vi vi phạm pháp luật như: Hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, thậm chí là giết người. Những hành vi này đều bị xử lý rất nặng, theo quy định pháp luật. Do đó, Thượng tá Túy khuyến cáo khi xảy ra những va chạm ngoài đường, người dân cần kìm chế cảm xúc, không nên hành xử trái pháp luật. "Trước khi hành động, người dân cần bình tĩnh, nghĩ về gia đình, nghĩ về những thiệt hại mà bản thân và gia đình sẽ phải đối mặt, nghĩ về những kế hoạch, ước vọng trong tương lai có nguy cơ tan biến, gia đình, vợ con bị bỏ bê. Từ đó, người dân sẽ có suy nghĩ thấu đáo, để có những hành động đúng đắn hơn", Thượng tá Túy nói. Bùi Thanh Khoa bị bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích (Ảnh: Thuận Thiên). Ngoài ra, Thượng tá Túy mong muốn người dân cần chấp hành pháp luật và có văn hóa ứng xử tốt hơn khi xảy ra các vụ việc va chạm trên đường phố. Ông khuyến khích người dân thực hiện nhiều hơn những lời "xin lỗi, cảm ơn". "Khi một người đang nóng nảy mà nhận được câu xin lỗi thì cũng có thể làm dịu cơn giận của họ, qua đó hạn chế được những hành động, sự việc đáng tiếc. Và khi được đối phương tha thứ, hãy nói cảm ơn", Thượng tá Túy mong mỏi. Kết lại, Thượng tá Túy khuyến cáo người dân phải kìm chế bản thân, đối xử với nhau bằng tình người. Khi xảy ra những sự việc mâu thuẫn trên đường phố, người dân xung quanh cũng cần kịp thời can ngăn, tránh để những người trong cuộc đi quá giới hạn.