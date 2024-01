Cận Tết, chủ nhà chật vật tìm khách thuê

Về hiện tượng này, một số môi giới bất động sản nêu nguyên nhân chính là cầu mặt bằng cửa hàng thấp khi việc kinh doanh khó khăn. Trong khi đó, một lượng lớn bất động sản không bán ra được với giá kỳ vọng đang chuyển dịch sang cho thuê, vừa để chủ kiếm thêm dòng tiền, vừa cầm cự thời gian cuối năm để tiếp tục tìm khách mua sau Tết.

Một nhà trên phố Bà Triệu (Hà Nội) treo biển cho thuê (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Báo cáo thị trường bất động sản mới đây của một đơn vị cho thấy, lượng đăng tin cho thuê bất động sản trên toàn trang tăng 21% so với tháng trước và 2% so với cùng kỳ năm trước. Sản phẩm có lượng tin rao thuê nhiều nhất trong tháng vừa qua là nhà trọ với mức tăng 58% so với tháng trước.

Ngược lại với nhu cầu cho thuê, nhu cầu tìm thuê bất động sản chưa cải thiện, tiếp tục đà giảm 6% so với tháng trước và 14% so với cùng kỳ năm 2022. Xu hướng giảm nhu cầu thuê mạnh ở tất cả loại hình là chung cư, nhà riêng, nhà phố và cửa hàng với mức giảm từ 5-14% so với tháng trước.