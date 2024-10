Cần lưu ý gì khi nâng cấp mâm xe lớn hơn?

Nâng cấp mâm xe giúp ô tô tăng vẻ thẩm mỹ, hiện đại nhưng nếu thay đổi mâm xe có kích thước không phù hợp thì có thể sẽ gây nguy hiểm cho phương tiện. Sau đây là một số lưu ý khi nâng cấp mâm xe lớn hơn: - Khi nâng cấp mâm xe lớn hơn, cần chú ý sử dụng bộ lốp có thành mỏng hơn, nếu không muốn bánh xe to ra. Nếu chủ xe vẫn dùng lốp xe cũ cùng với bộ mâm mới có kích thước lớn hơn thì điều này sẽ làm tăng kích thước tổng thể của lốp, dẫn đến hiện tượng sai số đồng hồ tốc độ, gây va chạm giữa bánh xe và hốc bánh khi vào cua. Cần lưu ý khi nâng cấp lên mâm xe lớn hơn. (Ảnh minh họa: Internet) Do đó, nếu bạn đã nâng cấp một bộ mâm lớn hơn 1 inch so với bộ mâm cũ thì bộ lốp cần phải được giảm đi 1 inch bề dày. Lốp xe có bề ngang lớn hơn sẽ giúp tạo ra độ bám đường tốt hơn nhưng đồng thời sẽ ảnh hưởng một phần đến hệ thống treo, dễ bị dính đinh và đá vụn. - Khi mâm xe được nâng cấp lớn hơn sẽ mang lại cảm giác lái đầm hơn, nhưng nếu bánh xe nặng hơn sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống treo và hệ thống phanh xe. Vì sử dụng mâm lớn hơn, lốp xe mỏng hơn, khi vận hành sẽ xóc hơn, điều này tác động đến hệ thống treo. Ngoài ra hệ thống phanh cũng bị giảm hiệu suất, hoạt động kém hiệu quả, mau mòn hơn vì phải giảm tốc độ quán tính của mối khối lớn hơn trước. - Xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn: Việc nâng cấp mâm xe lớn hơn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của xe, làm xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Khi nâng cấp mâm lớn hơn dẫn đến trọng lượng của xe tăng lên và thời gian tăng tốc của xe cũng sẽ chậm hơn. Vì vậy khi nâng cấp mâm xe lớn hơn, chủ xe nên lựa chọn loại có kích thước phù hợp với xe để hạn chế tối thiểu những tác động không tốt đến các bộ phận khác. Minh Đức(Tổng hợp)