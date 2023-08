Cần hơn nửa tỷ đồng để tiêu hủy vật chứng vụ án ma túy lớn ở Kon Tum

Do đó để có nguồn kinh phí tiêu hủy vật chứng, tài sản, tang vật của vụ án Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum tiếp tục làm tờ trình gửi Tổng Cục thi hành án dân sự, Vụ kế hoạch tài chính- Tổng Cục thi hành án dân sự để xem xét, cấp bổ sung kinh phí tiêu hủy vật chứng.

Về vấn đề hỗ trợ kinh phí tiêu hủy, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum trả lời, Cục thi hành án dân sự tỉnh là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp. Theo quy định phân cấp quản lý ngân sách thì kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Trung ương và do ngân sách Trung ương bảo đảm cho Bộ Tư pháp.

Do còn phải chờ đợi nguồn kinh phí nên đến nay Cục thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum vẫn chưa thể tổ chức tiêu hủy được gần 50 tấn vật chứng, tài sản vụ án ma túy lớn được lực lượng Công an phát hiện tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum vào tháng 8/2019 do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Khoa Điềm(VOV-Tây Nguyên)