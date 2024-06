Căn hầm bên trong khách sạn đón Tổng thống Nga Putin tại Hà Nội

Hầm có trần cao hơn 2m, 6 phòng với hai lối vào, một lối bên dưới hồ bơi và một lối thông ra trung tâm khách sạn. Trước đây, hệ thống thông hơi của hầm đã được bố trí, đảm bảo không khí cho 40 khách xuống trú bom.

Căn hầm được mở cửa đón khách lưu trú tại khách sạn tham quan. Ảnh: Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Trước năm 1972, đây từng là nơi tránh bom của nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có diễn viên Jane Fonda, nhà hoạt động chống chiến tranh Tom Hayden, nhà ngoại giao Australia Bob Devereaux...

Trong một phòng thuộc căn hầm này, ca sĩ Mỹ Joan Baez đã ghi âm một phần ca khúc "Where are you my son" trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mùa đông năm 1972. Tựa ca khúc được bà đặt từ lời than khóc của một bà mẹ mất đứa con trai duy nhất trong chiến dịch đánh bom của Mỹ nhằm vào Hà Nội.