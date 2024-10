Cận cảnh Porsche Panamera 2025 giá từ 6,42 tỷ đồng vừa ra mắt tại Việt Nam

Sau lần đầu tiên ra mắt thế giới tại Thượng Hải vào cuối năm 2023, Porsche Panamera mới đã có mặt tại Việt Nam. Thế hệ thứ ba của dòng xe sedan thể thao sang trọng sở hữu thiết kế độc đáo, ấn tượng và được trang bị nhiều tính năng kỹ thuật số hơn, củng cố vị thế là một trong những mẫu sedan năng động nhất trong phân khúc. Thế hệ thứ ba hoàn toàn mới của mẫu sedan sang trọng Panamera đã được giới thiệu tại Việt Nam. Dòng xe sở hữu một nhận diện thanh lịch đầy mê hoặc thông qua ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Porsche DNA, sự hài hòa giữa những đường nét sang trọng và thể thao cuốn hút, cùng các tùy chọn cá nhân hóa gần như không giới hạn giúp Panamera trở nên nổi bật trong toàn phân khúc. Tổng giám đốc Porsche Việt Nam, ông Andreas Klingler, cho biết: “Panamera thế hệ mới là tổng hòa hoàn hảo giữa sự sang trọng và tính thể thao. Dòng xe luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những cá nhân bản lĩnh, biết rõ mình muốn gì. Giờ đây, với hệ thống truyền động mạnh mẽ hơn, khái niệm vận hành hiện đại và nhiều công nghệ tiên tiến, chúng tôi khẳng định cam kết của mình trong việc mang tới mẫu sedan năng động nhất trong phân khúc”. ​​​​Tại Việt Nam, các phiên bản Panamera tiêu chuẩn và GTS, có giá bán lần lượt từ 6, 42 - 11,44 tỷ đồng. Các phiên bản còn lại bao gồm: Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 E-Hybrid Executive, Panamera 4S E-Hybrid, Panamera Turbo E-Hybrid, Panamera Turbo S E-Hybrid, có giá bán từ 6,88 -13,73 tỷ đồng. Ngoại hình Panamera thế hệ mới được cải tiến đáng kể, mang đến cho mẫu sedan thể thao sang trọng này vẻ ngoài mạnh mẽ và năng động hơn. Phần đầu xe được thiết kế lại với các đường dập nổi khỏe khoắn và đèn pha mới với cụm LED nhận diện ban ngày bốn điểm đặc trưng. ​​​​​​Panamera thế hệ mới vẫn giữ nguyên những đường nét và tỷ lệ đặc trưng với chiều dài 5.052 mm, chiều rộng 1.937 mm và chiều cao 1.423 mm (phiên bản Executive: 1.428 mm). Biến thể Panamera 4 E-Hybrid Executive có chiều dài cơ sở 5.202 mm. Công nghệ đèn LED ma trận thông minh có khả năng điều chỉnh luồng sáng theo điều kiện giao thông và môi trường. Khi phát hiện có xe đi ngược chiều, hệ thống sẽ tự động giảm độ sáng hoặc tắt một phần đèn để tránh chói mắt người lái xe đối diện, đồng thời vẫn giữ mức chiếu sáng tối ưu cho các khu vực khác. Bên cạnh đó, công nghệ này còn giúp tự động điều chỉnh dải sáng, điều chỉnh góc chiếu sáng khi vào cua. Khe hốc hút gió ở đầu xe của Porsche Panamera được làm với kích thước lớn, không chỉ để tăng cường thẩm mỹ, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa khả năng làm mát và hiệu suất vận hành của xe. Trong đó, việc tản nhiệt động cơ và phanh giúp làm mát nhanh chóng, đảm bảo các bộ phận này luôn hoạt động ở nhiệt độ lý tưởng. Điều này đặc biệt quan trọng khi xe chạy ở tốc độ cao hoặc trong những điều kiện khắc nghiệt, giúp duy trì hiệu suất tối ưu và kéo dài tuổi thọ của xe. Hàng loạt tùy chọn của Panamera mới sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của khách hàng trong phân khúc. Ngoài ra, Porsche Exclusive Manufaktur đã phát triển một số tùy chọn cho phép xây dựng cấu hình trực tiếp trên Panamera, bao gồm các gói SportDesign với nhiều lựa chọn khác nhau, các điểm nhấn nội thất đặc biệt và tùy chọn bộ mâm 21 inch. Bên cạnh đó, bộ sưu tập màu sơn ngoại thất đặc trưng của Porsche như Paint to Sample và Paint to Sample Plus còn mở rộng thêm các dải màu tiêu chuẩn vốn đã rất đa dạng. Lần đầu tiên, mâm xe với khóa trung tâm được trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Panamera Turbo E-Hybrid. Khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều thiết kế mâm xe đa dạng, áp dụng cho toàn bộ dòng xe Panamera. Dải đèn hậu thiết kế 3D đầy ấn tượng, kéo tràn sang hai bên của Panamera. Thiết kế này không chỉ giúp các phương tiện phía sau dễ dàng nhận diện trong mọi điều kiện ánh sáng, mà còn thể hiện rõ nét ngôn ngữ thiết kế đẳng cấp của Porsche, sự kết hợp hoàn hảo giữa tính thẩm mỹ và tính năng an toàn. Panamera mới được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén thích ứng hai van mới, với tùy chọn Hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động của Porsche (PASM), đảm bảo cân bằng giữa sự thoải mái và tính thể thao: Hệ thống này có khả năng làm giảm các tác động do vận hành trên mặt đường không bằng phẳng, đồng thời giúp thân xe ổn định hơn trong những tình huống lái xe năng động. Khả năng điều khiển của xe được nâng cấp hơn nữa với hệ thống tùy chọn dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Ngoài ra, Hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động toàn thời gian Porsche Active Ride tân tiến là tùy chọn trên biến thể e-hybrid của dòng xe Panamera mới. Hệ thống này mang lại hiệu suất vượt trội và cung cấp khả năng cân bằng chưa từng có giữa sự thoải mái và tính năng động. Cặp ống xả kép được bố trí cân đối hai bên, kết hợp hoàn hảo với dải đèn hậu 3D phía trên, tạo nên một tổng thể hài hòa và đầy cuốn hút, thể hiện đậm nét DNA đặc trưng của Porsche. Cánh gió phía sau của Panamera không chỉ góp phần tăng tính thẩm mỹ mà còn mang lại hiệu quả khí động học vượt trội. Khi xe đạt đến một tốc độ nhất định, cánh gió tự động mở ra, tạo lực ép xuống mặt đường, giúp xe bám đường tốt hơn và ổn định hơn khi di chuyển ở tốc độ cao. Khách hàng sở hữu Panamera Turbo E-Hybrid lần đầu tiên được cung cấp gói Turbonite, thể hiện qua những chi tiết tương phản trên viền cửa sổ, logo Turbo ở đuôi xe, huy hiệu chiếc khiên Porsche trên nắp capô, mâm xe và nhiều chi tiết nội thất khác. Thiết kế bên trong chiếc Panamera mới trở nên trực quan và mang tính kết nối cao hơn bao giờ hết: khái niệm khoang lái tập trung vào trải nghiệm của người lái Porsche Driver Experience nêu bật sự cân bằng lý tưởng giữa công nghệ kỹ thuật số và analog, với các phím điều khiển được bố trí ở vị trí tối ưu dọc theo vị trí người lái. Tùy chọn màn hình hiển thị phía hành khách giúp gia tăng trải nghiệm trên xe. Màn hình cảm ứng 10,9 inch hiển thị dữ liệu về hoạt động của xe theo yêu cầu, đồng thời cung cấp quyền truy cập vào hệ thống thông tin giải trí trong quá trình xe di chuyển. Để tránh làm phân tâm người lái, màn hình hành khách không thể được nhìn thấy từ vị trí ghế lái. Vị trí của cần số được thiết kế ngay bên phải vô lăng. Núm vặn chuyển đổi chế độ lái cũng như cần điều khiển hỗ trợ cũng dễ dàng tiếp cận đối với người lái. Thiết kế này giúp người lái không cần rời mắt khỏi đường đi mà vẫn điều chỉnh được chế độ lái và các hệ thống hỗ trợ. Ghế của Porsche Panamera được bọc bằng vật liệu da cao cấp, mang lại cảm giác sang trọng và dễ chịu cho người ngồi. Thiết kế ôm lưng của ghế không chỉ tạo sự thoải mái mà còn hỗ trợ tối ưu cho cột sống, giúp người lái và hành khách duy trì tư thế ngồi tốt trong suốt hành trình dài. Ghế trước được trang bị chức năng điều chỉnh điện 8 hướng, cho phép người sử dụng dễ dàng tùy chỉnh vị trí ngồi theo sở thích cá nhân. Bệ bước chân của Porsche Panamera 2023 được thiết kế tinh xảo với tấm kim loại ốp cao cấp, khắc dòng chữ "Panamera" nổi bật, không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp của mẫu xe này. Panamera thế hệ mới được trang bị tiêu chuẩn với động cơ V6 tăng áp kép song song 2.9 lít. So với phiên bản tiền nhiệm, các điều chỉnh về tăng áp, tốc độ phun nhiên liệu và thời gian đánh lửa giúp tối ưu hóa hiệu suất của xe, cho công suất lên tới 353 PS, mô-men xoắn đạt 500 Nm, tăng 23 PS và 50 Nm so với phiên bản trước. Điều này giúp rút ngắn thời gian tăng tốc lên 100 km/giờ xuống còn 5,1 giây và tăng tốc độ tối đa lên 272 km/giờ. Ngoài ra, các biến thể e-hybrid đều có phạm vi di chuyển thuần điện lớn hơn, tốc độ sạc nhanh hơn, phản hồi chân ga tốt hơn và hiệu suất lái cao hơn gần như về mọi mặt.