Cận cảnh ngôi nhà hiện đại nơi cầu thủ Nguyễn Xuân Son ở tại Nam Định

Ngôi nhà gia đình cầu thủ Nguyễn Xuân Son đang sống tại TP Nam Định (tỉnh Nam Định) tọa lạc trên khu phố khá yên tĩnh, có kiến trúc hiện đại, nhiều mặt thoáng, khác hẳn với những hình ảnh lan truyền trên mạng mấy ngày qua. Nguyễn Xuân Son, tên thật là Rafaelson (Brazil) là cầu thủ nhập tịch đầu tiên ra sân cho đội tuyển Việt Nam ở một giải đấu chính thức. Tiền đạo này rất được yêu thích bởi tài năng vượt trội trên sân cỏ. Trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 tại Bangkok (Thái Lan), Nguyễn Xuân Son bị chấn thương nặng, không thể thi đấu hết trận. Tuy nhiên, anh vẫn ẵm trọn cú đúp danh hiệu cá nhân Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải đấu năm nay. Hiện anh khoác áo đội tuyển Nam Định, nơi anh cùng vợ con sinh sống. Không chỉ gây ấn tượng bởi tài năng, phong độ trên sân cỏ, cuộc sống đời thường của anh và gia đình cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Ngôi nhà mà gia đình cầu thủ này đang sống tại TP Nam Định cũng trở thành tâm điểm chú ý. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, gia đình cầu thủ Nguyễn Xuân Son đang thuê một ngôi nhà có phong cách thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi, thoáng đãng, tọa lạc tại khu phố khá mới tại TP Nam Định. Chủ nhân ngôi nhà tiết lộ, gia đình Xuân Son đã thuê và chuyển về đây ở được tròn 1 năm. Cầu thủ này thân thiện, hòa đồng và thường xuyên giao lưu, trò chuyện với hàng xóm nên rất được mọi người yêu quý. Ngôi nhà gia đình cầu thủ Xuân Son đang sống tại TP Nam Định có diện tích khoảng 130m2, được thiết kế hiện đại với tông màu trắng chủ đạo. Tổng thể ngôi nhà có 3 tầng 1 tum, mỗi tầng đều có thể đón ánh sáng tự nhiên. Ban công có không gian mở, mang lại không gian sống thoáng đãng. Cổng chính với thiết kế lam ngang, giúp tăng sự riêng tư nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Bể cá Koi ở khoảng sân trong khuôn viên nhà. Khu vực gia đình cầu thủ Nguyễn Xuân Son đang sống có hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận lợi. Theo tìm hiểu, giá nhà đất tại con phố này dao động từ 45-55 triệu đồng/m2, khá cao so với mặt bằng chung của bất động sản TP Nam Định. Ngôi nhà gia đình cầu thủ này đang ở được định giá khoảng hơn 7 tỷ đồng. Trước đó, cư dân mạng xôn xao về bộ ảnh do Adrei Studio đăng tải lên Facebook từ ngày 4/1, thu hút hàng vạn lượt thích và chia sẻ. Đó là một ngôi nhà xinh xắn, với hàng rào hoa xanh, cổng sắt và mái ngói đỏ. Mọi người cho rằng đó là nơi ở của gia đình cầu thủ Xuân Son. Tuy nhiên, thông tin này là không chính xác. Đại diện Adrei Studio, công ty kiến trúc thiết kế căn nhà đó tại Nam Định, cũng trả lời truyền thông rằng đây không phải nơi ở của cầu thủ Xuân Son. Bộ ảnh về ngôi nhà do Adrei Studio đăng tải. Ảnh chụp màn hình.