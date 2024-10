Cận cảnh mẫu xe điện đầu tiên của Maybach vừa ra mắt Việt Nam

Mẫu xe điện siêu sang Mercedes-Maybach EQS 680 SUV chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với giá 7,61 tỷ đồng. Sáng 10/10, Mercedes-Benz Việt Nam chính thức khai mạc Triển lãm xe Mercedes-Benz: The Avantgarde 2024 tại Hà Nội. Trong khuôn khổ sự kiện, hãng xe Đức đã giới thiệu tới khách hàng Việt Nam mẫu xe điện siêu sang Mercedes-Maybach EQS 680 SUV. Đây cũng là mẫu xe thuần điện đầu tiên được gắn nhãn Maybach. Đáng chú ý, phía Mercedes cho biết Việt Nam là một trong những thị trường sớm nhất mở bán mẫu SUV điện siêu sang này. Giá niêm yết của Mercedes-Maybach EQS 680 SUV được công bố ở mức 7,61 tỷ đồng. Mercedes-Maybach EQS 680 SUV được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm của phiên bản tiêu chuẩn Mercedes-Benz EQS 500 SUV, do đó kích thước và vóc dáng tổng thể của xe không thay đổi nhiều. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt nan dọc và cản trước Maybach, logo Mercedes-Benz dạng đứng, cụm đèn pha công nghệ Digital Light. Tùy chọn ngoại thất 2 tông màu sẽ có mặt trên dòng xe điện siêu sang này. Xe được trang bị bộ mâm Maybach độc quyền kích thước 22 inch, được rèn nguyên khối với 7 cánh dạng đĩa. Phía sau xe là dải đèn hậu nối liền và tạo thành hình xoắn ốc ở hai bên. Ngoài ra còn có các chi tiết trang trí mạ crôm trên cửa sau, trên tấm chắn bùn sau và cánh lướt gió cùng logo Maybach ở hốc gió trước và cột C. Sự khác biệt trên Mercedes-Maybach EQS 680 SUV so với bản tiêu chuẩn nằm ở loạt chi tiết tinh xảo và xa xỉ bên trong nội thất. Một số trong đó được chế tác thủ công theo tiêu chuẩn sang trọng của Maybach. Điểm nhấn ở hàng ghế trước là cụm màn hình MBUX Hyperscreen tiêu chuẩn với giao diện thiết kế riêng cho dòng Maybach. Các chi tiết như vô lăng, bệ tì tay, trần xe, mặt táp-lô và viền cửa bên hông được ốp gỗ hoặc bọc da Nappa cao cấp. Xe có hệ thống đèn viền chủ động Active Ambient Lighting với 253 bóng LED độc lập với 64 tuỳ chọn hiệu ứng ánh sáng khác nhau. Trên Mercedes-Maybach EQS 680 SUV, hàng ghế thứ 3 đã được lược bỏ để nhường chỗ cho cặp ghế thương gia độc lập ở hàng 2. Bộ ghế này được bọc da Nappa và có tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh điện, massage bắp chân, sưởi vai và có đệm đỡ chân mở rộng. Mỗi ghế sau được trang bị một màn hình cảm ứng 11.6 inch để sử dụng các tính năng giải trí và tiện nghi. Một số trang bị nổi bật khác gồm có máy lọc không khí, 15 loa Burmester, giá để cốc có khả năng làm ấm, ly sâm panh mạ bạc, máy tính bảng tích hợp và tủ lạnh tùy chọn. Về vận hành, Mercedes-Maybach EQS 680 SUV được trang bị chế độ lái Maybach, thay cho chế độ Comford tiêu chuẩn, với mục đích tối ưu hoá trải nghiệm thoải mái cho những hành khách ở hàng ghế sau. Hệ thống treo khí nén AIRMATIC trên EQS 680 SUV được lắp đặt tiêu chuẩn bộ giảm chấn thích ứng ADS+, với khả năng nâng gầm thêm 35 mm. Ngoài ra, xe có khả năng đánh lái bánh sau với góc đánh lái tối đa 10 độ giúp giảm bán kính quay đầu, mang lại sự linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Mercedes-Maybach EQS 680 SUV được trang bị 2 động cơ điện tạo ra công suất tối đa 658 mã lực và mô-men xoắn cực đại 955 Nm. Đi kèm với cơ cấu động cơ này là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC. Hệ thống pin Lithium-ion với nền tảng 400V trên mẫu SUV điện này đã được cải tiến, với dung lượng lên đến 118 kWh. Nhờ đó, quãng đường di chuyển mà xe có thể đạt được ở mức 559–611 km sau 1 lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn WLTP. Bộ pin hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 200 kW, giúp nạp từ 10-80% chỉ trong khoảng 31 phút. Trong khi đó với bộ sạc AC công suất 22 kW, thời gian sạc đầy cho Mercedes-Maybach EQS 680 SUV sẽ rơi vào khoảng 6,25 giờ. Lê Tuấn