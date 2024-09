Cận cảnh mẫu xe bọc thép nhanh nhất thế giới

Công ty chuyên sản xuất xe bọc thép - US Armor Group mới đây đã quyết định tạo ra một dự án đột phá khi thay vì nâng cấp SUV, họ đã chọn một chiếc sedan chạy điện. Theo đó, đơn vị này vừa ra mắt chiếc xe chống đạn "nhanh nhất thế giới" được phát triển dựa trên mẫu Lucid Air Sapphire.

Đây vốn là phiên bản cao cấp nhất của dòng sedan điện Air do hãng ô tô Lucid Motors của Mỹ sản xuất. Xe được trang bị 3 động cơ điện kết hợp hệ dẫn động 4 bánh tạo ra tổng công suất 1.234 mã lực.

Hệ thống này giúp Lucid Air Sapphire có khả năng tăng tốc từ 0-97km/h chỉ trong 1,89 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa lên tới 330 km/h. Theo nhà sản xuất, mẫu sedan điện này có phạm vi hoạt động là 687 km/lần sạc theo chuẩn EPA của Mỹ.

Về phiên bản bọc thép do US Armor Group sản xuất, xe được lắp các cửa sổ chống đạn nhẹ - mức 44 Magnum, kết hợp với lớp giáp bằng composite nhẹ. Hãng khẳng định việc sử dụng vật liệu này giúp xe có khả năng chống đạn cao gấp 10 lần nhưng nhẹ hơn 5 lần so với dùng thép truyền thống.