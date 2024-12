Cận cảnh loài rắn mới chỉ phân bố tại Việt Nam

Một loài rắn mới vừa được giới khoa học công nhận, chỉ được tìm thấy trên một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Các nhà khoa học Việt Nam và Nga, bao gồm thạc sĩ Nguyễn Văn Tân (Đại học Duy Tân, Đà Nẵng), Nikolay A. Poyarkov và Andrey M. Bragin (đều thuộc Đại học Quốc gia Moskva, Nga) đã phát hiện và mô tả về một loài rắn mới, được tìm thấy trên Hòn Tre, một hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Khánh Hòa. Loài rắn mới được các nhà khoa học đặt cho tên gọi Colubroelaps adleri, tên tiếng Việt là "rắn hổ nước Adler". Tên gọi này nhằm vinh danh những đóng góp của Giáo sư, Tiến sĩ Kraig Adler của Đại học Cornell (Mỹ) cho những cống hiến và đóng góp của ông trong nghiên cứu các loài động vật lưỡng cư, bò sát trên thế giới nói chung và khu vực châu Á nói riêng, trong đó có cả Việt Nam. Cận cảnh phần đầu, thân, bụng và đuôi của loài rắn hổ nước Adler (Ảnh: Herpetozoa). Rắn hổ nước Adler là loài thuộc chi Colubroelaps, họ rắn nước. Trước đây, Colubroelaps là chi đơn loài, với một đại diện duy nhất là Colubroelaps nguyenvansangi (tên tiếng Việt là rắn hổ nước Nguyễn Văn Sáng). Tên gọi của loài rắn này được đặt để vinh danh Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáng (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật) vì những đóng góp của ông trong nghiên cứu về bò sát và lưỡng cư tại Việt Nam. Loài rắn hổ nước Adler mới được phát hiện có những đặc điểm khác biệt so với loài rắn hổ nước Nguyễn Văn Sáng, đó là kích thước nhỏ hơn, đuôi ngắn, số lượng vảy lưng, bụng, vảy đuôi trên cơ thể có sự khác biệt… Rắn hổ nước Adler có mặt lưng màu nâu nhạt, với sọc đen hẹp và đứt đoạn dọc theo sống lưng, hai bên sườn màu xám đậm, mặt bụng màu trắng đục đồng nhất, đầu màu đen với vảy mõm, vảy mũi, vảy trước trán, vảy trước mắt, vảy má có màu nâu nhạt và các đốm nâu đậm. Rắn hổ nước Adler thuộc họ rắn nước và không sở hữu nọc độc. So sánh sự khác biệt giữa rắn hổ nước Adler (trên) và rắn Nguyễn Văn Sáng (dưới) (Ảnh: Herpetozoa). Các nhà khoa học nhận định rắn hổ nước Adler là loài đặc hữu, chỉ sống trên đảo Hòn Tre của tỉnh Khánh Hòa, ở độ cao 30m so với mực nước biển. Do rắn hổ nước Adler rất hiếm gặp, mới chỉ thu nhận được một mẫu vật duy nhất để nghiên cứu và đang bị đe dọa bởi sự phát triển của ngành du lịch tại đảo Hòn Tre, nên các nhà khoa học đề xuất xếp loài rắn này vào hạng "Nguy cấp" theo các tiêu chí của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Thông tin về loài rắn hổ nước Adler được xuất bản trên Herpetozoa, tạp chí khoa học chuyên ngành về bò sát và lưỡng cư. Tạp chí này tập trung vào việc công bố các nghiên cứu, bài báo và báo cáo liên quan đến sinh học, hệ thống phân loại, sinh thái, tình trạng bảo tồn của các loài bò sát và lưỡng cư trên toàn thế giới.