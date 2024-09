Cận cảnh cuộc tập trận chung của lực lượng bảo vệ bờ biển Nga – Trung Quốc

Trung Quốc và Nga đã tăng cường hợp tác an ninh ở bắc Thái Bình Dương khi hai nước cùng tiến hành tập trận và thực hiện nhiệm vụ tuần tra chung trong tuần này. Theo Newsweek, cuộc tập trận của lực lượng bảo vệ bờ biển Nga - Trung Quốc mang tên "Tuần tra Thái Bình Dương - 2024" đã được tổ chức tại Vịnh Peter Đại đế, nhân chuyến thăm của 2 tàu Meishan và Xiushan tới thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga từ ngày 16 – 20/9. Cuộc tập trận song phương tập trung vào việc ứng phó với các mối đe dọa an ninh trên biển, và tìm kiếm cứu nạn. Theo thông cáo của Hải cảnh Trung Quốc hôm 18/9, cuộc tập trận là bài kiểm tra khả năng duy trì an ninh hàng hải chung của hai nước. Sau khi kết thúc tập trận, 2 tàu Trung Quốc cùng với các đối tác trong Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt đầu tham gia tuần tra chung trên các vùng biển ở bắc Thái Bình Dương vào ngày 21/9. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về khu vực tuần tra không được tiết lộ. Được biết, các tàu Trung Quốc khởi hành từ ngày 13/9 để thực hiện nhiệm vụ chung với lực lượng bảo vệ bờ biển Nga. Hải cảnh Trung Quốc nhấn mạnh, cuộc tập trận và tuần tra chung không nhằm vào bất kỳ bên thứ 3 nào, và mục đích là để cải thiện các cơ chế tổ chức và phối hợp tuần tra chung với Nga. Hôm 18/9, Đô đốc Roman Tolok, người đứng đầu bộ phận bảo vệ bờ biển của Cục Biên phòng FSB, cho biết các cuộc tập trận tương tự sẽ được tổ chức hàng năm trong tương lai, và "chúng tôi sẽ đến một trong những cảng của Trung Quốc để gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp của chúng tôi ở đó". Sự hiện diện của các tàu bảo vệ bờ biển có vũ trang của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý. Theo đó, Meishan và Xiushan là tàu tuần duyên Type 818 nặng 3.800 tấn, có thiết kế dựa trên khinh hạm Type 054 của Hải quân Trung Quốc, và được trang bị pháo hạm 76mm. Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc có đội tàu thực thi pháp luật trên biển lớn nhất thế giới bao gồm hơn 150 tàu tuần tra khu vực và trên biển có trọng tải trên 1.000 tấn. Các tàu lớn hơn còn được trang bị trực thăng, vòi rồng, và súng cỡ nòng từ 20mm - 76mm.