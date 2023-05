Cần cân nhắc kỹ khi xây nhà hát cạnh Nhà hát Lớn Hà Nội

Đại biểu Bùi Hoài Sơn là Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Ảnh: Quochoi.

“Sắp tới đây, Nhà hát Hồ Gươm sẽ được khánh thành nhưng kể cả như vậy cũng sẽ chưa đủ đáp ứng sự phát triển nghệ thuật ở thủ đô trong những năm sắp tới”, ông nói.

Nhìn bài học trên thế giới, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục nhắc đến khu vực West End ở London (Anh) nổi tiếng trên toàn thế giới với nhiều nhà hát nổi tiếng và được xem là trung tâm của ngành công nghiệp giải trí và văn hóa. Tại đây hiện có khoảng 40 nhà hát chính, trong đó có một số nhà hát nổi tiếng trong khu vực này như Her Majesty's Theatre, Prince of Wales Theatre, Savoy Theatre, Apollo Victoria…

Ở khu vực trung tâm Bangkok (Thái Lan), có nhiều nhà hát nổi tiếng như Bangkok Art and Culture Centre, Thailand Cultural Centre, Siam Niramit Bangkok, Bangkok Playhouse...

Singapore đang xây dựng mình trở thành trung tâm văn hóa và giải trí quan trọng của châu Á. Nước này đang có khoảng 20 nhà hát chính hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật biểu diễn đến âm nhạc và phim ảnh. Một số nhà hát nổi tiếng ở Singapore gồm Esplanade - Theatres on the Bay, Victoria Theatre and Victoria Concert Hall, Drama Centre Singapore, Kallang Theatre, Sands Theatre at Marina Bay Sands, The Arts House, Capitol Theatre hay SOTA Concert Hall.

“Chúng ta cần có những thiết chế văn hóa nói chung, nhà hát nói riêng để đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa, đặc biệt là Hà Nội chính là trung tâm văn hóa của cả nước, nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế”, ông nói.