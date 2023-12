Căn bệnh nữ diễn viên Châu Hải My gặp phải trước khi qua đời

Theo QQ, dù bề ngoài trông mỏng manh, Châu Hải My lại có tính cách mạnh mẽ, tự tôn cao. Có lần bị giễu cợt vì tuổi sắp già lại không chồng con, cô phản bác gay gắt. Với nữ diễn viên, mỗi người có quan niệm sống khác nhau và không có một chuẩn mực nào cho hạnh phúc. Dù không kết hôn, cô vẫn sống vui vẻ theo cách riêng.

Sau ly hôn, Châu Hải My yêu thêm vài người. Mối tình dài nhất là với một kiến trúc sư kém cô 7 tuổi kéo dài hơn 10 năm. Từ khi chia tay bạn trai năm 2015, nữ diễn viên quyết định sống đời độc thân và thề sẽ không lấy chồng.

Hơn 40 năm sự nghiệp, Châu Hải My đạt nhiều vinh quang, thành tựu. Nếu công việc thuận lợi bao nhiêu, trong chuyện tình cảm, cô trải qua đổ vỡ, đến mức ám ảnh hôn nhân.

Trong dịp phỏng vấn với VietNamNet năm 2019, Châu Hải My nói thay vì dành thời gian đến nơi đông người, cô luôn thích ở nhà chơi với chó, làm vườn và nấu ăn. Nữ diễn viên xem đây là cách tự tạo niềm vui cho bản thân khi bước sang tuổi xế chiều.

“Bây giờ, tôi khá hài lòng với cuộc sống này. Mọi người nhìn vào thấy tôi có vẻ cô đơn, kỳ thực bản thân tôi cảm thấy mọi thứ rất yên ổn. Mỗi một lựa chọn đều không có đúng có sai, có tốt hay xấu mà chỉ là bạn có cảm thấy vui vẻ hay không”, cô nói.

Sự ra đi đột ngột của Châu Hải My gây sốc với khán giả. Trên Weibo, một số từ khóa như "Tạm biệt Chu Chỉ Nhược", "Châu Hải My qua đời", "Lần xuất hiện cuối cùng của Châu Hải My", "bệnh Lupus"… được tìm kiếm phổ biến với hàng tỷ lượt xem.

Trong sự nghiệp gần 40 năm, Châu Hải My đóng hơn 100 tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình. Cô nổi tiếng với hình tượng thục nữ, dịu dàng, là "nữ thần sắc đẹp" với nhan sắc đậm chất Á đông.

Các vai diễn kinh điển trên màn ảnh của Châu Hải My.

Ở các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam cô nổi tiếng với loạt vai diễn Tiểu Phù Dung (Đại náo Quảng Xương Long), A Thể (Mối tình nồng thắm), Lý Hoa (Nghĩa bất dung tình), Thiên Hậu (Hương mật tựa sương khói)...

Một khán giả dẫn 2 câu thơ nổi tiếng trong bài Tiêu Hồn Hải Đường của Triệu Diễm Tuyết để tiễn biệt cố diễn viên: “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu", (tạm dịch: Mỹ nhân từ xưa như danh tướng, không muốn để người đời thấy lúc bạc đầu).

Châu Hải My đã có một cuộc đời đáng sống, để lại trong ký ức nhiều khán giả sự nối tiếc, những hình ảnh đẹp đẽ nhất về một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn.