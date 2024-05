Camera Việt có thể đánh bại hàng Trung Quốc trên 'sân nhà'

Khuyến nghị mới từ Bộ TT&TT có thể tạo ra cơ hội cho các sản phẩm camera Make in Viet Nam lên ngôi. Các nhà sản xuất camera nội có thể tận dụng cơ hội này để cải thiện chất lượng và tính an toàn của sản phẩm, từ đó tạo ra một hình ảnh tích cực về uy tín thương hiệu.

Với góc nhìn của Vconnex, ông Bùi Trường Thi đánh giá, camera giám sát trên thị trường hầu như đều sử dụng hạ tầng quản lý đặt ở nước ngoài, không đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đây là cơ hội lớn để các sản phẩm Make in Viet Nam để có thể chiếm lĩnh thị trường camera.

Cơ hội để các sản phẩm camera Make in Viet Nam lên ngôi?

Các doanh nghiệp Việt Nam hiện đã làm chủ việc sản xuất camera thông minh. Trong ảnh là dòng sản phẩm Home AI Camera do Vconnex phát triển. Ảnh: Trọng Đạt

Theo ông Thi, lợi thế của các công ty camera Việt Nam nằm ở khả năng tùy chỉnh và phản ứng nhanh trước các yêu cầu cụ thể từ phía cơ quan quản lý. Điều này giúp họ nhanh chóng thích nghi và tuân thủ các quy định mới hơn so với các nhà sản xuất ngoại.

Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất camera Việt Nam có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác và liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để chia sẻ kiến thức, công nghệ và tài nguyên, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh, phát triển sản phẩm.

Để camera Make in Viet Nam thực sự lên ngôi, nhà sản xuất cần đảm bảo sản phẩm của họ đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, an toàn và bảo mật. Camera Việt Nam cũng phải có khả năng cạnh tranh về giá cả và tính năng so với các sản phẩm nhập ngoại.

Ông Đinh Cao Sơn, Giám đốc Sản phẩm FPT Camera tin rằng, các quy định mới sẽ tạo ra cơ hội lớn cho các sản phẩm camera Make in Viet Nam phát triển và chiếm lĩnh thị trường. Bằng cách đảm bảo tuân thủ các yêu cầu an ninh và bảo mật, các sản phẩm trong nước có thể lấy được niềm tin của người dùng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường nội địa và quốc tế.

“Các doanh nghiệp cần đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, cải thiện quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu để cạnh tranh với các đối thủ quốc tế”, ông Sơn nhận định.

Có góc nhìn thận trọng hơn, ông Đoàn Mạnh Hà, Giám đốc điều hành Bkav AI cho hay, đây sẽ vừa là cơ hội, vừa là thách thức cho các nhà sản xuất camera Make in Viet Nam. Đó có thể là bước đệm để sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu của châu Âu cũng như thế giới, qua đó mở rộng thị trường cho các nhà sản xuất camera trong nước.