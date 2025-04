Cái giá 'đắt' để có iPhone 17 Air siêu mỏng

Không những thế, iPhone 17 Air được cho là sẽ chỉ có một loa duy nhất. Theo nguồn tin từ The Information, máy quá mỏng để có thể chứa một loa thứ hai ở cạnh dưới. Thay vào đó, Apple sẽ cải thiện loa thoại để bù đắp cho điều này. Dù sao đây cũng sẽ là một thiệt thòi của những người chọn iPhone 17 Air.

Do đó, nếu người dùng muốn có trải nghiệm âm thanh tốt, tai nghe AirPods Pro sẽ là lựa chọn phù hợp hơn thay vì sử dụng loa ngoài của máy.

Ngoài ra, iPhone 17 Air sẽ là thiết bị đầu tiên sử dụng modem C1 do Apple tự thiết kế. Điều này đồng nghĩa với việc máy sẽ không hỗ trợ mmWave ở Mỹ, trong khi iPhone 16 Plus vẫn hỗ trợ. Một số băng tần di động mà iPhone 16 Plus hỗ trợ có thể không còn trên iPhone 17 Air.

Dù vậy, thử nghiệm thực tế cho thấy điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng kết nối.

Điểm yếu cuối cùng của iPhone 17 Air được dự đoán là không còn SIM vật lý. Apple đã loại bỏ khe SIM vật lý trên iPhone bán tại Mỹ từ vài năm trước, nhưng vẫn giữ lại trên các thị trường khác. Tuy nhiên, do thiết kế siêu mỏng, iPhone 17 Air có thể sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khe SIM vật lý trên toàn cầu.

"Đến thời điểm hiện tại, các kỹ sư của Apple vẫn chưa thể tìm ra cách tích hợp khe SIM vật lý vào thiết bị quá mỏng này", The Information tiết lộ.