Cái chết của danh xưng hot boy, hot girl Việt bùng nổ một thời

Bình An, Khả Ngân, Vân Hugo… là số ít người gỡ bỏ được danh xưng hot boy, hot girl và được khán giả nhớ đến ở vai trò mới. Trước đó, Bình An nổi tiếng trong nhóm anh em nhà Ichi với biệt danh Alvin Ichi, anh chuyển hướng sang người mẫu và diễn viên. Những năm gần đây, Bình An xuất hiện thường xuyên trên sóng phim giờ vàng VTV.

Giống với Bình An, Khả Ngân cũng là trường hợp tương tự, cô dần dần tự gột bỏ cái danh “hot girl boxing” để tiến tới vai trò diễn viên.

Mác hot boy, hot girl nhan nhản

Chia sẻ khi được gọi là "hot girl”, Khả Ngân nói bất cứ “mác” nào khán giả tặng cho cô đều trân trọng. Là hot girl không có gì xấu, chẳng qua nghĩa của từ này đã và đang bị hiểu theo chiều hướng tiêu cực. “Tôi muốn dồn tâm sức cho nghề diễn viên và muốn được gọi là diễn viên hơn”.

Theo thời gian, trào lưu hot girl giảm nhiệt, thậm chí nhiều trường hợp biến tướng theo chiều hướng tiêu cực.

Khi mạng xã hội, báo chí, truyền hình rầm rộ hơn, đã xuất hiện những hot boy, hot girl tự phong, cố tình tạo sự chú ý bằng những bức hình khoe thân, phát ngôn gây sốc. Hết lộ hàng, khoe của, những thành phần này tự tạo những trò thị phi, lố lăng chỉ để nổi tiếng. Chẳng cần biết cái tên này từ đâu tới, chỉ cần được số đông để mắt, họ đã nhanh chóng được gắn mác “hot boy, hot girl số một”.

Thời gian gần đây, khi TikTok lên ngôi, danh xưng hot boy, hot girl cũng chẳng còn được mấy ai quan tâm bởi nó đã xuất hiện nhan nhản, bão hòa. Thay vào đó, nhắc đến những gương mặt hot trên mạng xã hội, có lẽ người ta sẽ gọi tên những “hot TikToker” với những clip triệu view đến trăm triệu view.