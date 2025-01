Cách xử trí khi trẻ bị bệnh nấm miệng

Nấm miệng (nấm lưỡi) thường gặp ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 6 tháng tuổi nhưng cũng có thể gặp ở trẻ lớn hơn.Trẻ bị nấm miệng khiến nhiều bà mẹ lo lắng trong việc chữa trị và phòng bệnh tái phát. Vì sao trẻ bị nấm miệng? Bệnh nấm miệng theo dân gian còn được gọi là tưa miệng, tưa lưỡi hay đẹn trăng. Nguyên nhân chính gây bệnh là do loại nấm Candida albicans. Trẻ sơ sinh thường dễ mắc bệnh do hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện. Ngoài ra, việc sử dụng kháng sinh liều cao hoặc không đúng cách cũng góp phần làm tăng nguy cơ bị nhiễm trùng Candida. Bệnh nấm miệng theo dân gian còn được gọi là tưa miệng, tưa lưỡi hay đẹn trăng. Bên cạnh đó, trẻ sinh non, cân nặng thấp hoặc trẻ đang trong giai đoạn điều trị các bệnh khác thường có nguy cơ nhiễm nấm miệng cao hơn. Nấm Candida có thể lây lan qua tiếp xúc, do đó, nếu người chăm sóc trẻ không rửa tay đúng cách hoặc không vệ sinh kỹ các dụng cụ nuôi dưỡng như bình sữa hoặc ti ngậm, nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng cao. Theo ThS. Ngô Thị Minh Hà, trưởng phòng điều dưỡng (BV Phụ sản Trung ương, biểu hiện ban đầu của bệnh là lưỡi xuất hiện những đốm trắng nhỏ li ti, sau đó lan rộng ra thành mảng trắng trong miệng, trên lưỡi, nền niêm mạc viêm đỏ, lau không bong hết, khiến trẻ đau, ngứa rất khó chịu, bỏ ăn. Khi trẻ bị nấm miệng nếu không được điều trị, nấm lan ra khắp mặt lưỡi. Trẻ sơ sinh sẽ quấy khóc thường xuyên, bỏ bú; trẻ lớn hơn bỏ ăn do vị giác bị kém. Nếu nấm theo đường hô hấp đi vào phổi có thể gây viêm phổi, theo đường tiêu hóa có thể gây rối loạn tiêu hóa… Coi chừng những biến chứng của bệnh nấm miệng ở trẻ Dù được xem là một bệnh nhiễm trùng nhẹ, nấm miệng ở trẻ em có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời. Trong một số trường hợp, nhiễm trùng có thể lan sang họng, thực quản hoặc phổi. Trẻ em bị nấm miệng nghiêm trọng thường có biểu hiện sốt cao và đau khi nuốt. Những biến chứng này không chỉ làm trẻ suy yếu mà còn có thể dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Ngoài ra, nấm Candida lan trên diện rộng có thể gây nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng, nhất là ở những trẻ có hệ miễn dịch suy giảm. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng, nếu không điều trị kịp thời, nấm Candida có thể tạo môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn khác xâm nhập, gây nhiễm trùng kép hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh lý sẵn có. Với những trẻ bị viêm thực quản do nấm, việc nuốt thức ăn trở nên khó khăn, có thể dẫn đến tình trạng trẻ biếng ăn hoặc sợ ăn, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thể chất và tinh thần. Cách xử trí khi trẻ bị bệnh nấm miệng Khi phát hiện dấu hiệu trẻ bị nấm miệng, cha mẹ cần tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức để nhận được phác đồ điều trị phù hợp. Trong hầu hết các trường hợp, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc kháng nấm như Nystatin hoặc Fluconazole để loại bỏ nấm Candida. Thuốc thường được sử dụng dưới dạng dung dịch để thoa trực tiếp lên vùng bị nhiễm nấm, đảm bảo hiệu quả cao và ít tác dụng phụ. Bên cạnh việc dùng thuốc, các dụng cụ như bình sữa, ti ngậm hoặc đồ chơi của trẻ cũng cần được vệ sinh kỹ càng bằng nước sôi hoặc dung dịch kháng khuẩn. Trong thời gian điều trị, cha mẹ nên theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của trẻ để báo ngay cho bác sĩ nếu bệnh không thuyên giảm. Thêm vào đó, việc duy trì cho trẻ uống đủ nước và dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp tăng khả năng hồi phục nhanh chóng. Đối với trẻ lớn hơn, có thể sử dụng các biện pháp dân gian như súc miệng bằng nước muối ấm để giảm triệu chứng và ngăn ngừa nhiễm trùng lan rộng. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ mang tính hỗ trợ và không thể thay thế liệu pháp điều trị chính. Cha mẹ cũng cần lưu ý không tự ý mua thuốc hoặc áp dụng các biện pháp chữa trị không rõ nguồn gốc vì điều này có thể làm tình trạng bệnh của trẻ trở nên nghiêm trọng hơn. Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu nhiễm trùng nặng như sốt cao liên tục, bỏ bú hoặc khó thở, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức để được điều trị kịp thời. Bệnh nấm miệng ở trẻ có phòng ngừa được không? Phòng ngừa bệnh nấm miệng là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ tái phát và bảo vệ sức khỏe cho trẻ. Vệ sinh sạch sẽ bình sữa, ti ngậm, đồ chơi và các dụng cụ khác của trẻ sau mỗi lần sử dụng là bước quan trọng. Đối với trẻ đang được nuôi bằng sữa mẹ, vệ sinh bầu vú mẹ bằng nước ấm sạch trước và sau khi cho bé bú. Việc vệ sinh tay đúng cách trước khi chăm sóc trẻ cũng là một yếu tố không thể bỏ qua. Để tăng cường hệ miễn dịch, cha mẹ nên cung cấp cho con chế độ dưỡng chất hợp lý, bao gồm sữa mẹ hoặc sữa bổ sung các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Ngoài ra, hạn chế sử dụng kháng sinh khi không cần thiết cũng là một cách phòng ngừa hiệu quả. Với trẻ có nguy cơ cao, cha mẹ có thể hỏi ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các sản phẩm bổ sung lợi khuẩn (probiotics) để tăng sức đề kháng, cân bằng hệ vi sinh ở trong khoang miệng, nhờ vậy mà kìm hãm cũng như giảm bớt sự phát triển của các loại nấm gây bệnh. Theo Tiền Phong