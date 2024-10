Vào mùa mưa, thời tiết chuyển mùa nên tình trạng nhà cửa ẩm mốc, có mùi hôi khó chịu là điều khó tránh khỏi, vậy cách xử lý tình trạng này như thế nào? Những ngày mưa ẩm, vi khuẩn, nấm mốc dễ sinh sôi trong nhà, không chỉ làm hỏng nhà cửa, giảm tính thẩm mỹ của không gian sống mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ của các thành viên gia đình, đặc biệt là hệ hô hấp. Cách xử lý mùi ẩm mốc trong nhà khi trời mưa ẩm Xử lý mùi ẩm mốc trong nhà khi trời mưa, nồm là việc làm hết sức quan trọng để bảo vệ không gian sống và quan trọng hơn là bảo vệ sức khoẻ của những người trong gia đình. Dưới đây là một số cách mà bạn có thể áp dụng: Tăng cường thông gió Một trong những nguyên nhân gây ra mùi ẩm mốc trong nhà là do không gian bí bách, không được thông thoáng. Để xử lý mùi ẩm mốc, việc đầu tiên bạn cần làm là tăng lưu thông không khí. Tranh thủ những ngày khô ráo, bạn hãy mở cửa sổ hoặc sử dụng quạt gió để tạo luồng không khí mới. Những ngày mưa, nên đóng cửa sổ nhưng không đóng quá chặt (trừ trường hợp gió to) vì điều này sẽ khiến độ ẩm tích tụ trong nhà nhiều hơn. Với những ngày độ ẩm không khí quá cao, bạn có thể sử dụng quạt thông gió để cải thiện độ ẩm trong ngày. Điều này giúp giảm thiểu độ ẩm và ngăn chạn mùi hôi, mùi mốc phát sinh. Sử dụng sản phẩm khử mùi tự nhiên Một cách hiệu quả xử lý mùi ẩm mốc trong nhà khi trời mưa ẩm là sử dụng những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Chúng không chỉ giúp khử mùi mà còn an toàn cho da tay cũng như sức khoẻ. Giấm trắng có khả năng khử mùi mạnh mẽ và loại bỏ nấm mốc. Hãy đặt một bát giấm trắng ở những nơi có mùi ẩm mốc hoặc lau chùi các bề mặt bị mốc bằng giấm. Baking soda không chỉ là chất làm sạch mà còn có khả năng hấp thụ mùi hôi. Hãy rắc baking soda lên thảm, ghế sofa hoặc những nơi có mùi ẩm mốc, để qua đêm rồi hút sạch bằng máy hút bụi. Than hoạt tính là nguyên liệu tự nhiên có khả năng hấp thụ mùi và độ ẩm rất tốt. Hãy đặt than hoạt tính trong những khu vực dễ bị ẩm như phòng tắm, nhà bếp hoặc tủ quần áo.

Có nhiều cách xử lý mùi ẩm mốc trong nhà khi trời mưa, nồm. (Ảnh minh hoạ: Pinterest) Sử dụng máy hút ẩm Với nhiều gia đình, máy hút ẩm trở thành thiết bị không thể thiếu để kiểm soát độ ẩm trong nhà; và nó càng phát huy công dụng vào những ngày mưa, nồm. Máy hút ẩm giúp loại bỏ hơi nước trong không khí, giảm tình trạng ẩm ướt, hơi nước bám trên tường, nền nhà và ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc. Bạn nên đặt máy hút ẩm ở phòng khách, phòng ngủ hoặc những vị trí thường xuyên bị ẩm ướt, tích tụ nước. Nếu chưa có điều kiện mua máy hút ẩm, bạn có thể sử dụng gói hút ẩm từ than hoạt tính hoặc baking soda đặt trong ngăn kéo hoặc các khu vực nhỏ, kín để nó hấp thụ hơi ẩm. Dùng tinh dầu để khử mùi hôi ẩm mốc trong nhà Bạn có thể cho các loại tinh dầu yêu thích vào máy khuếch tán tinh dầu để nó toả hương đều, từ đó tạo ra không gian thoải mái, giúp loại bỏ mùi hôi trong nhà. Các loại tinh dầu bạc hà, tràm trà, oải hương có khả năng kháng khuẩn và khử mùi rất tốt. Ngoài ra, khi lau nhà hoặc lau chùi các vật dụng trong gia đình, bạn cũng có thể nhỏ một vài giọt tinh dầu để căn phòng trở nên thơm mát hơn Vệ sinh nhà cửa định kỳ Vệ sinh nhà cửa định kỳ là cách quan trọng giúp giảm thiểu tình trạng ẩm mốc và mùi khó chịu. Đây là dịp bạn bạn phân loại và sắp xếp lại đồ đạc trong gia đình, từ đó kịp thời phát hiện, xử lý những khu vực dễ bị ẩm mốc ở các góc khuất. Khi vệ sinh nhà cửa, bạn nên sử dụng những sản phẩm làm sạch chuyên dụng hoặc có nguồn gốc tự nhiên, lau chùi sạch sẽ, khô ráo, không để nước rơi vương vãi ra nhà. Nên vệ sinh kỹ những khu vực phòng tắm, bếp và các góc khuất trong nhà. Nếu phát hiện mốc xuất hiện trên các bề mặt như tường, trần nhà hoặc đồ nội thất, bạn cần xử lý ngay bằng các dung dịch tẩy rửa chuyên dụng hoặc giấm trắng. Đối với các vật dụng không thể làm sạch bằng dung dịch, bạn có thể đem phơi nắng để diệt nấm mốc. Với các cách xử lý mùi ẩm mốc trong nhà nêu trên, không gian sống của bạn sẽ luôn duy trì sự thông thoáng, sạch sẽ, thơm tho. Theo VTC news