Cách xử lý kính lái bị mốc

Kính lái ô tô sử dụng lâu ngày rất dễ ố mốc, bám bụi bẩn, làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như an toàn khi lái xe. Do vậy, việc tẩy ố mốc kính ô tô là điều cần thiết để đảm bảo kính sáng bóng, mới. Những biểu hiện của kính ô tô bị ố mốc Kính lái ô tô bị ố mốc được biểu hiện qua các đặc điểm: Kính bị mờ xỉn, màu xỉn hoặc có một lớp mờ trên bề mặt. Hiện tượng đóng vẩy hoặc sáp (vẩy trắng kết tinh trên bề mặt kính xe). Lớp phim bị đục, xuất hiện các vết rỗ. Bị tạo màng, màng phim kính mờ, đám mây phủ mờ. Kính xe có sắc ánh cầu vồng hay màu cháy, màu hồng, tím, nâu. Kính bị nhiễm ố bẩn, dính dầu diesel trên bề mặt.

Sử dụng dung dịch chuyên dụng sẽ rửa sạch vết bẩn, vết ố trên kính lái. (Ảnh minh họa). Việc các vết ố, cặn canxi bám dính, in hằn trên kính nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây mất thẩm mỹ, cản trở tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho tài xế cũng như mất an toàn cho người ngồi trên xe. Các cách tẩy mốc kính xe ô tô Sử dụng chanh: Trong tẩy mốc kính xe ô tô, dùng chanh sẽ cho hiệu quả rất hữu ích. Theo đó, tài xế cắt vài lát chanh tươi chà trực tiếp lên kính xe hoặc vắt lấy nước cốt chà lên mặt kính. Sau đó lấy nước tẩy rửa lại, lau khô bằng khăn mềm. Tuy nhiên, cách dùng chanh để tây ố mốc kính xe ô tô chỉ áp dụng hiệu quả cho các vết bẩn, cặn canxi mới. Với các vết ố bám dính lâu ngày thì khó làm sạch hết bằng chanh. Sử dụng chất tẩy rửa: Chất tẩy rửa mạnh có thể giúp làm sạch triệt để các vết ố, mốc trên kính xe ô tô. Tuy nhiên, biện pháp này không được các chuyên gia khuyến khích và không nên dùng thường xuyên. Vì tính tẩy rửa rất mạnh có thể gây ăn mòn rất cao, dùng nhiều sẽ làm giảm tuổi thọ của kính xe. Do đó, tài xế chỉ nên dùng trong trường hợp cần vệ sinh gấp, cấp bách. Sử dụng dung dịch tẩy chuyên dụng: Đây là phương pháp tẩy ố, mốc kính ô tô hiệu quả, an toàn nhất được các chuyên gia khuyên dùng. Nguyên nhân là loại nước tẩy rửa này được sản xuất dành riêng cho việc tẩy rửa kính xe ô tô nên hiệu quả cao, có thể khắc phục tối đa các nhược điểm từ các cách tẩy mốc kính ô tô khác. Điều đáng nói, cách tẩy ố, mốc kính ô tô bằng dung dịch chuyên dụng dễ thực hiện, thao tác đơn giản, không mất nhiều thời gian, công sức, mức chi phí cũng phù hợp với người tiêu dùng. Theo VTC news