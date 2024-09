Dưới đây là cách trồng tía tô bằng cành cực kỳ đơn giản, giúp cây nhanh ra rễ, phát triển xanh tốt mà không cần chăm sóc quá cầu kỳ. Việc trồng tía tô tại nhà không chỉ giúp gia đình bạn có nguồn rau thơm sạch, an toàn mà còn tiết kiệm chi phí mua rau từ chợ. Một trong những cách trồng tía tô hiệu quả và đơn giản nhất chính là dâm cành. Cách trồng tía tô bằng cành Cách này không chỉ dễ thực hiện mà còn giúp cây tía tô phát triển nhanh và khỏe mạnh. Để quá trình trồng tía tô bằng cành diễn ra thuận lợi, bạn cần chuẩn bị kỹ càng các vật liệu và dụng cụ sau:

Tía tô có thể dễ dàng trồng bằng cành chỉ với vài bước đơn giản. (Ảnh: Sfarm) - Cành tía tô: Chọn những cành xanh tươi, không có dấu hiệu bị sâu bệnh hoặc bị héo, kích thước vừa phải, không quá non, cũng không quá già. Để đảm bảo sức sống cao nhất, nên lựa cành có chiều dài khoảng 15-20cm, có ít nhất 4-5 lá. Những cành này có khả năng bén rễ và sinh trưởng tốt hơn. - Đất trồng: Tía tô không yêu cầu quá khắt khe về đất, nhưng để cây phát triển mạnh mẽ, bạn nên chọn loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Bạn có thể trộn đất với phân hữu cơ hoặc phân chuồng hoai mục để bổ sung dinh dưỡng cho cây. Đất phải đảm bảo độ ẩm, không quá khô hoặc quá ướt để cây dễ dàng bén rễ. Nếu trồng trong chậu, hãy chọn chậu có lỗ thoát nước tốt để tránh tình trạng ngập úng rễ. Độ sâu của chậu nên từ 20-30cm để cây có đủ không gian phát triển. - Dụng cụ trồng: Kéo sắc để cắt cành, bình tưới nước và bao tay làm vườn. Bước 1: Cắt cành tía tô Dùng kéo sắc cắt các cành tía tô đã chọn sẵn. Hãy cắt gọn và dứt khoát để không làm tổn thương cành. Sau khi cắt, bạn có thể ngâm cành vào nước khoảng 1-2 giờ để tăng khả năng bén rễ. Sau khi ngâm, bạn cắt bỏ những chiếc lá phía dưới để giúp cành tía tô tập trung dinh dưỡng vào việc phát triển rễ; chỉ để lại khoảng 2-3 lá phía trên. Bước 2: Cắm cành vào đất Dùng que hoặc ngón tay tạo lỗ nhỏ trong đất rồi nhẹ nhàng cắm cành tía tô vào sao cho phần gốc cành cắm sâu khoảng 5-7cm. Chèn đất nhẹ nhàng xung quanh gốc để cành đứng vững và không bị lung lay. Bước 3: Tưới nước và chăm sóc Sau khi trồng, cần tưới nước đều đặn để giữ độ ẩm cho đất. Tuy nhiên, tránh tưới quá nhiều khiến đất bị ngập úng. Nên đặt chậu cây ở nơi có ánh sáng nhẹ, không quá nắng gắt để cây tía tô dễ dàng thích nghi và phát triển. Chăm sóc sau khi trồng tía tô bằng cành

Để cây phát triển tốt và khỏe, hãy bón phân và tưới nước đều đặn. (Ảnh: MobiAgri) - Tưới nước đều đặn: Cây tía tô ưa ẩm nhưng không chịu được ngập úng. Vì vậy, bạn nên tưới nước 1-2 lần mỗi ngày, tùy thuộc vào độ ẩm của đất và thời tiết. Vào những ngày nắng nóng, bạn có thể tưới nhiều hơn để cây không bị khô héo. - Bón phân: Sau khoảng 2-3 tuần kể từ khi trồng tía tô bằng cành, cây bắt đầu phát triển mạnh mẽ, bạn có thể bón thêm phân hữu cơ hoặc phân đạm để cung cấp dinh dưỡng cho cây. Lưu ý chỉ bón một lượng vừa phải để tránh làm cây bị sốc hoặc phát triển quá mức, gây yếu cây. - Tỉa bớt lá: Khi cây tía tô đã lớn, bạn có thể tỉa bớt lá dưới gốc và các nhánh non để giúp cây phát triển đều và khỏe mạnh hơn. Việc này cũng giúp tăng cường lưu thông không khí và hạn chế sự phát triển của sâu bệnh. - Kiểm tra sâu bệnh: Mặc dù tía tô khá dễ trồng và ít gặp sâu bệnh, bạn vẫn nên kiểm tra thường xuyên để phát hiện sớm các dấu hiệu đáng ngờ. Nếu thấy có sâu hoặc côn trùng gây hại, bạn có thể loại bỏ chúng bằng tay hoặc sử dụng các loại thuốc trừ sâu hữu cơ an toàn. Sau khoảng 30-45 ngày kể từ khi trồng tía tô bằng cành, bạn có thể bắt đầu thu hoạch những lá tía tô đầu tiên. Lá tía tô có thể được sử dụng trong nhiều món ăn như gỏi, nộm hoặc làm gia vị cho các món hầm. Ngoài ra, lá tía tô còn có thể được dùng để nấu nước uống giúp giải cảm, thanh nhiệt cơ thể. Lưu ý khi thu hoạch, bạn nên cắt lá từ trên xuống dưới và không cắt quá nhiều cùng một lúc để cây có thể tiếp tục phát triển. Sau mỗi đợt thu hoạch, bạn nên bón thêm phân để cung cấp dinh dưỡng cho cây tiếp tục ra lá mới. Theo VTC news