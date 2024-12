Cách trồng hoa thủy tiên nở đúng Tết

Trồng và chăm sóc chậu thủy tiên để hoa nở đúng dịp Tết là thách thức không nhỏ; những mẹo sau sẽ giúp bạn vượt qua thử thách này. Hoa thủy tiên có màu sắc tươi tắn, hương thơm dịu nhẹ, thường được bày ở trong nhà các dịp lễ Tết. Theo quan niệm dân gian, đây là loài hoa mang đến năng lượng tốt lành và điều may mắn. Vẻ đẹp của thủy tiên cũng được coi là vẻ đẹp thanh tao, sang trọng, kiêu kỳ. Vì thế những lý do này, nhiều cố gắng trồng hoa thủy tiên nở đúng Tết để vừa có chậu hoa đẹp trang trí, vừa đem lại may mắn cho năm mới. Làm sao để trồng hoa thủy tiên nở đúng Tết? Hoa thủy tiên ra hoa sau 30 - 40 ngày trồng. Vì vậy, trước Tết Nguyên đán khoảng hơn 1 tháng là bạn có thể lên kế hoạch tự trồng cho mình những bình thủy tiên thật đẹp để kịp đón năm mới. Làm sao để trồng hoa thủy tiên nở đúng Tết? (Ảnh: Suning.com) Các định thời gian bắt đầu Để hoa thủy tiên nở đúng Tết, bạn nên bắt đầu công việc này từ cuối tháng 12 Dương lịch (khoảng từ ngày 17 đến 31/12). Ngoài ra, bạn cần bảo đảm các yếu tố sau để kiểm soát thời gian ra hoa đúng dịp mình mong muốn: Kiểm soát nhiệt độ Trong quá trình trồng thủy tiên, cần lưu ý kiểm soát nhiệt độ ở khoảng 15°C. Nếu thấy cây có xu hướng nở hoa sớm trước Tết, bạn có thể thêm nước đá hoặc đá viên vào bồn và đặt ở nơi có nhiệt độ thấp để tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn, điều này giúp làm chậm thời kỳ ra hoa. Ngược lại, nếu thấy cây chậm ra hoa, nên thêm nước ấm và đặt ở nơi ấm áp vào ban đêm có thể thúc đẩy thời kỳ ra hoa của thuỷ tiên. Đây là bí quyết quan trọng để trồng hoa thủy tiên nở đúng Tết. Điều chỉnh ánh sáng Thủy tiên là cây có hoa ngắn ngày, thời gian chiếu sáng trong ngày không được ít hơn 6 giờ nhưng cũng không được quá 12 giờ, vì thời gian sáng nhiều hơn hay ít hơn đều khiến cây không ra nụ. Do đó, nếu cây thủy tiên của bạn phát triển quá nhanh hoặc có nụ quá sớm trước Tết, bạn có thể kéo dài thời gian chiếu sáng (như cung cấp ánh sáng thêm vào ban đêm để trì hoãn thời gian ra hoa). Bón phân phù hợp Trong dịp Tết, khi hoa thủy tiên nở hoa, chúng tiêu tốn nhiều chất dinh dưỡng và nếu không cung cấp kịp, hoa sẽ bị héo sớm. Vì vậy, bạn cần bổ sung phân lân và kali mỗi tuần một lần để kéo dài thời gian ra hoa.

Thủy tiên chỉ cần trồng trong nước sạch, tránh bón phân trước khi cây nở hoa. (Ảnh: 168hua) Tỉa củ để thức đẩy thủy tiên ra hoa đúng dịp Tết Nếu thấy cây có xu hướng chậm ra hoa, bạn nên gọt tỉa củ. Việc này sẽ giúp rút ngắn thời gian ra hoa của thủy tiên từ 8-9 ngày so với cách chăm sóc thông thường. Dùng thuốc Bạn có thể sử dụng viên aspirin để kéo dài thời gian ra hoa của thủy tiên nếu hoa nở quá sớm trước Tết. Lấy hai viên thuốc nghiền thành bột, hòa với nước rồi tưới cho hoa thủy tiên. Cách này sẽ giúp kéo dài thời gian ra hoa thêm hai tuần, đồng thời giúp cây phát triển tươi tốt hơn. Các bước trồng và chăm sóc hoa thủy tiên Có hai cách để trồng thủy tiên, tùy theo điều kiện mà bạn có thể lựa chọn. - Trồng thủy tiên trong đất: Bạn cần chọn đất mùn tơi xốp hoặc cát, sau đó bóc bỏ lớp vỏ cũ của củ thủy tiên, tưới nước thật kỹ và đặt ở nơi mát mẻ. Sau 5 ngày, củ sẽ mọc ra rễ mới, đặt cây ở nơi có ánh nắng mặt trời để cây phát triển. - Trồng thủy tiên trong nước: Trước tiên cần gọt bỏ lớp vỏ ngoài và rễ già của củ thủy tiên, sau đó cho vào đĩa sâu lòng, thêm nước sạch, đặt ở nơi thoáng mát để rễ mới mọc thì chuyển ra nơi có ánh nắng. Lưu ý, cần thường xuyên thay nước để tránh rễ cây bị thối hoặc hư hỏng. Nếu bạn dùng nước máy, cần trữ nước trước 24 giờ để bay hết clo trước khi trồng. Ánh sáng: Cây thủy tiên cần ít nhất 6 giờ chiếu sáng mỗi ngày. Nên đặt cây ở nơi có nắng vào ban ngày và có ánh đèn vào ban đêm để thân và lá không bị dài ra, giúp lá hoa thủy tiên dày, khỏe, có màu xanh đậm và hoa thơm hơn. Nhiệt độ: Cây thủy tiên sợ nhiệt độ cao và lạnh, nhiệt độ thích hợp nhất cho sự phát triển của cây là 12-15 độ C, nếu không cây sẽ phát triển lá và không nở hoa vào mùa đông. Trong thời tiết lạnh giá, tốt nhất bạn nên cho vào nhà kín để duy trì nhiệt độ thích hợp. Thủy tiên có màu sắc tươi tắn, hương thơm dịu nhẹ. (Ảnh: Ksina) Độ ẩm: Khi trồng hoa thủy tiên trong nước, bạn nên thay nước hàng ngày để ngăn ngừa ô nhiễm gây thối rễ. Mặt khác, rễ cây phát triển trong nước sạch sẽ trắng hơn và đẹp hơn. Nên dùng nước máy đã được phơi nắng trước. Chỉ cần giữ lượng nước vừa đủ để ngâm củ hoa và thay nước 2 đến 3 ngày một lần trước thời kỳ ra hoa. Dinh dưỡng: Điều cấm kỵ nhất đối với hoa thủy tiên là tưới nước và bón phân không đúng cách. Cây thủy tiên sẽ dễ bị héo và chết nếu quá lạm dụng bón phân. Bạn chỉ cần bón phân lân trong thời kỳ ra hoa là đủ. Khi cây nở hoa vào mùa đông, bạn có thể bón hợp chất lân - kali với một lượng rất nhỏ vào nước để hoa nở mạnh mẽ và kéo dài thời gian ra hoa. Cắt tỉa cây: Bạn không nên cắt tỉa cây thủy tiên vào mùa đông lạnh giá; những vết cắt tỉa sẽ khiến cây dễ mắc bệnh và cây đặc biệt dễ bị tê cóng. Tốt nhất bạn nên tỉa vào mùa xuân khi cây sinh trưởng mạnh. Theo VTC News