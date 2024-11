Cách trồng cây chanh trong chậu sai quả quanh năm

Cách trồng chanh trong chậu không chỉ mang lại không gian xanh mát cho ngôi nhà mà còn cung cấp những trái chanh tươi ngon, giàu nguồn vitamin C. Trồng cây chanh trong nhà có tốt không? Bạn nên trồng cây cối trong nhà để thêm những mảng xanh cho không gian sống. Theo đó, bạn có thể trồng những cây chanh, vừa tốt về phong thủy, vừa có nhiều giá trị sử dụng. Xua đuổi tà khí: Tinh dầu trong cây chanh giúp xua đuổi những tà khí xung quanh, giảm vận xui, giúp gia chủ luôn gặp bình an. Làm sạch không khí: Lá chanh và hoa chanh có hương thơm dễ chịu, làm sạch bụi bẩn và các chất có hại trong không khí, tạo sự thoải mái cho gia chủ. Gia vị cho bữa ăn: Trái chanh, lá chanh tươi đều là gia vị tuyệt vời cho nhiều món ăn ngon.Trái cây giải khát: Nước chanh chứa nhiều vitamin C, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Dược liệu ngay trong gia đình: Quả chanh, lá chanh được dùng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh đường hô hấp, nấu nước gội đầu. Cách trồng chanh trong chậu tại nhà Đất trồng Cây chanh không kén đất nhưng bạn cần chọn đất có độ thông thoáng tốt và giàu dinh dưỡng. Pha trộn đất với phân hữu cơ để cung cấp dinh dưỡng cho cây. Giống chanh Chọn giống chanh phù hợp với điều kiện khí hậu và ánh sáng ở vùng bạn sinh sống. Có thể mua giống hoặc sử dụng hạt giống từ trái chanh chín. Hoặc có thể lấy hạt từ các quả chanh mà bạn có sẵn. Chọn những hạt từ các quả to, bóng đẹp. Hiện nay, cây chanh có nhiều loại như chanh giấy, chanh ta, chanh tứ quý… Nếu mua cây giống, chọn cây đã có sẵn nụ, hoa để việc trồng và chăm sóc mới trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, hãy mua ở những cửa hàng uy tín để đảm bảo cây có thể trồng và phát triển tốt. Trồng bằng hạt Chanh sau khi ăn lấy hạt, rửa sạch hạt rồi ngâm trong nước ấm 2-3 giờ. Ủ hạt chanh trong khăn ẩm vài tiếng để hạt nhanh nảy mầm. Đổ đất trồng vào chậu, vùi hạt chanh xuống đất, mỗi hạt cách nhau 5-7 cm. Sau 1-2 ngày, hạt sẽ nảy mầm và phát triển cây con. Trồng chanh bằng cách giâm cành Cách trồng này sẽ phát triển nhanh hơn cây con trồng từ hạt chanh. Lấy cành giâm khỏe mạnh, không bị sâu bệnh. Nên chọn cành to mập, cắt một đoạn có ít nhất 3 chồi. Nhúng 1 đoạn cành vào dung dịch kích rễ khoảng 15 phút. Bọc phần gốc và đặt nơi râm mát khoảng 8-10 ngày. Tạo 1 hố nhỏ trong chậu, cắm đoạn cành chanh đã ra rễ xuống. Lấp đất và tưới nước để cây ra rễ tốt và mọc lá non. Bạn cũng có thể mua cây giống chanh tại các nhà vườn hoặc đơn giản hơn bạn mua cây chanh đã được trồng 1-2 năm và tiếp tục chăm sóc. Cách chăm sóc cây chanh ra quả luôn tươi tốt Trồng cây chanh khá đơn giản nhưng cần được chăm sóc tốt để cây chanh phát triển tốt, tuy nhiên các bạn cần lưu ý những điều sau: Chanh là cây ưa nắng, nên cần ít nhất 6-8 giờ nắng mỗi ngày. Bạn nên đặt chậu gần cửa sổ hoặc hàng ngày đưa cây ra đón nắng sáng sớm vài giờ. Độ ẩm lý tưởng là 50%, nhưng nếu trồng ở sân thượng, ban công hay nơi nhiều gió thì nên tưới nước đều đặn để tăng độ ẩm. Tưới hàng ngày 2 lần vào buổi sáng sớm và chiều. Đặc biệt là trong giai đoạn ra hoa và tạo quả hay thời tiết nắng nóng bạn cần tăng lượng nước tưới. Tỉa bớt cành để cây thông thoáng, ra nhiều chồi non, hạn chế sâu bệnh phát triển. Các cành bị khô, lá vàng cũng cần được tỉa bỏ. Để cây chanh ra quả đều đẹp, bón thêm phân hữu cơ cho cây. Theo Gia đình và xã hội