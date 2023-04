Cách "tổ chức" chuyến bay giải cứu của cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia

Trong kết luận điều tra vụ "chuyến bay giải cứu", Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 4 cán bộ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, một trong số đó là ông Trần Việt Thái, nguyên Đại sứ.

Theo Bộ Công an, ngày 31/3/2022, Cơ quan An ninh điều tra nhận Phiếu chuyển Nguồn tin về tội phạm số 52/PC-01 ngày 28/2/2022 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) về việc chuyển Đơn tố cáo của ông Quách Văn Mừng (quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Malaysia).

Nội dung đơn tố cáo nêu, trong quá trình tổ chức các chuyến bay đưa những người mãn hạn tù tại Malaysia hồi hương, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thu tiền trái quy định của họ, khi những người này đang ở trong các "trại chờ" của Malaysia.

Sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, ông Thái với vai trò là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Malaysia, là người chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các chuyến bay giải cứu đưa công dân Việt Nam hồi hương, trong đại dịch Covid-19.