Cách Thụy Điển giải tỏa tình trạng thiếu binh sĩ

Về phần mình, Ida Carlsson, người mới gia nhập trung đoàn Nam Scania hồi tháng 3 và được chọn trở thành chỉ huy trung đội trinh sát nữ đầu tiên trong 13 năm bày tỏ: “Tôi mong ước trở thành lính nghĩa vụ từ khi còn đi học”.

Theo tờ Liberation của Pháp, so với một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu như Đức, Pháp, thì Thụy Điển chưa phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng binh lính. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nước này từng cảnh báo, việc tuyển lính nghĩa vụ có thể gặp khó khăn trong những năm tới. Do đó, năm 2024, Thụy Điển đã chi khoảng 10 tỷ euro cho ngân sách quốc phòng, gấp đôi so với ngân sách quốc phòng năm 2020. Ngoài việc mua sắm thêm trang thiết bị quốc phòng, Bộ Quốc phòng Thụy Điển có kế hoạch tăng số lượng lính nghĩa vụ từ 8.000 hiện tại lên 14.000 vào năm 2035.

BÌNH NGUYÊN