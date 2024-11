Cách thức sử dụng hộp số đúng cách

Kỹ năng sử dụng hộp số đúng cách (ở đây được hiểu là số sàn) là một trong những yếu tố quyết định việc vận hành xe an toàn, trơn tru. Lái xe số tự động vẫn nên hiểu về hộp số sàn Việc lái xe số tự động khá đơn giản, hầu như ai cũng thực hiện được, nhưng để hiểu tốt hơn về nguyên lý của hộp số xe ô tô, mỗi tài xế cũng nên thành thạo về hộp số sàn. Khi đã hiểu rõ về số sàn, lái xe có thể thực hiện các thao tác liên quan đến hộp số kể cả số tự động hay số sàn đúng cách, nhanh chóng, trơn tru và chính xác. Việc sử dụng số đúng cách vừa đảm bảo tốt cho xe vừa góp phần cải thiện kỹ năng và cảm giác lái. Lưu ý khi thay đổi cấp số Khi thay đổi cấp số ở số sàn, côn xe phải được cắt hoàn toàn, nghĩa là lúc này phải đạp hết côn. Nếu việc vào số rất nặng và khó nhọc, nguyên nhân do chân côn chưa đạp hết cỡ. Để xe lăn bánh, tài xế cần đạp côn, vào số, nhả côn và tăng ga, xe sẽ di chuyển từ từ. Khi chuyển số lên cấp số cao hơn, tài xế cần nhả hết chân ga, đạp côn và chỉ nhấn ga lại khi đã vào số, nhả côn hoàn toàn. Sử dụng hộp số đúng cách vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp bền máy. (Ảnh minh họa). Việc thực hiện đúng các thao tác này sẽ giúp côn tránh bị hỏng, máy khỏe và xe không bị ì, vận hành mượt mà. Ngược lại, khi chuyển số xuống cấp thấp hơn, lái xe nên duy trì một chút áp lực lên chân ga để tốc độ động cơ khớp với vận tốc xe đang di chuyển sau khi nhả côn. Hiện nay, các hộp số sàn đều đã có bộ đồng tốc để hỗ trợ đảm bảo sự êm ái lúc chuyển số. Khi thực hiện một cách khéo léo, tất cả các thao tác chuyển số lên và xuống đều sẽ diễn ra nhịp nhàng, giúp xe không giật cục. Sử dụng đúng cấp số trong các trường hợp cụ thể Khi bắt đầu khởi hành, lái xe cần điều khiển phương tiện bằng cách vào số 1. Nếu bắt đầu lăn bánh bằng số 2 sẽ khiến mòn ly hợp nhanh hơn vì bánh răng trượt nhiều hơn. Thêm nữa, nếu sử dụng số 2 sau khi khởi động, việc tăng tốc ban đầu sẽ không được nhanh và dứt khoát như số 1, đồng thời cũng có nguy cơ gây tắt máy cao hơn. Một số người có thới quen để xe vận hành ở cấp số cao nhất có thể, trong khi một số lái xe khác lại hay sử dụng ở các cấp số tầm giữa, từ đó dẫn đến việc vòng tua máy hay bị vọt lên cao. Do đó, cách sử dụng cấp số phải hợp lý Theo đó, nguyên tắc đi trên đường bằng, vận tốc nào thì đi số đó: số 1 đi chậm trong khoảng 0 - 15 km/h, số 2 từ 15 - 25 km/h, số 3 từ 25 - 35 km/h, số 4 từ 40 -55 km/h... Tuy nhiên, trên thực tế sẽ tùy thuộc vào loại xe, sức mạnh động cơ và việc hộp số của xe đó có mấy cấp. Luôn để ý đồng hồ đo tốc độ vòng tua Khi nhìn vào đồng hồ tua máy, tài xế sẽ thấy một khu vực màu cam để cảnh báo giới hạn của động cơ và khu vực màu đỏ để chỉ ra chính xác vùng giới hạn đó. Ngoài hiển thị giới hạn của động cơ, đồng hồ đo vòng tua máy cũng rất hữu ích trong việc tận dụng tối đa đặc tính công suất của động cơ. Xuống dốc nên về số hay phanh? Khi xuống dốc, tài xế nên giảm tốc độ bằng phanh và chỉ chuyển xuống số thấp hơn khi biết có dấu hiệu xe cần dừng lại (gặp đèn đỏ, đến chỗ đỗ xe...). Ngoài ra, nếu như đến đoạn đường đông đúc như giao lộ, bùng binh cần giảm tốc độ tạm thời thì có thể không cần xuống số lần lượt mà xuống hẳn một cấp số đảm bảo nhiều sức kéo (ví dụ như đang từ số 5 xuống số 3) để mau chóng tăng tốc trở lại. Với hộp số tự động, việc lái xe trở nên dễ dàng hơn, khi đó lái xe cần gài "D" là chạy, "P" là dừng/đỗ, "R" là lùi... Cấp số nào ở tốc độ nào, hộp số tự động cũng làm thay cho tài xế. Một số lưu ý khác khi dùng hộp số tự động là nếu muốn dừng lại nhiều hơn vài chục giây như khi dừng đèn đỏ, lái xe có thể bỏ chân ga, rà chân phanh, chuyển số về "N" và để hờ chân ở phanh. Nếu chỉ dừng không quá lâu thì không cần chuyển số mà chỉ cần giữ phanh là đủ. Ngoài ra, không bao giờ được sử dụng chân trái để phanh vì việc lái xe số tự động bằng 2 chân là vô cùng nguy hiểm. HÀ NAM(Tổng hợp)