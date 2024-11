Cách thông cống bị tắc tại nhà, bỏ sức ít mà hiệu quả nhiều

Cách thông cống thoát nước bị tắc tại nhà có rất nhiều phương pháp khác nhau, đều có hiệu quả riêng. Bài viết sau đây chỉ ra một số cách thông tắc cống thoát nước từ những vật dụng ở trong nhà mà không tốn công sức. Dấu hiệu để biết cống thoát nước bị tắc

Xuất hiện mùi hôi thối; Nước thải quá chậm; Nước thải trào ngược; Côn trùng gia tăng. Nguyên nhân cống bị tắc Thiết kế không đúng tiêu chuẩn

Nếu sử dụng trong thời gian dài mà không kiểm tra và bảo trì, chất lượng của đường ống thoát nước có thể bị giảm sút. Một số nguyên nhân làm đường ống bị tắc là sự tích tụ của chất thải và cặn bã… Bên cạnh đó, những tính toán sai về kích thước hoặc không đảm bảo sử dụng vật liệu chất lượng khi lắp đặt cũng sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước sau này. Không có đủ nước trong bể

Khi không có đủ nước để xả nhanh chóng, chất thải và giấy vệ sinh có thể không được loại bỏ một cách hiệu quả. Điều này có thể dẫn đến tình trạng tắc cống và cản trở quá trình thoát nước. Tích tụ nước cứng trong bồn cầu

Nước cứng khi bị vôi hóa sẽ trở thành chất màu trắng khó xử lý tích tụ trong bồn cầu. Dần dần nó có thể tạo thành các cặn cứng rắn, làm giảm hiệu suất xả nước và gây ra tắc cống và bồn cầu. Nước cứng sẽ gây khó khăn trong việc xả nước (Nguồn: Internet). Do tóc rụng

Không riêng gì tóc mà các vật dụng khác như vỏ dầu gội đầu, vỏ sữa tắm, giấy vệ sinh…. Tất cả bị trôi xuống theo dòng nước chảy. Lâu ngày sẽ gây ra tắc nghẽn đường ống. Do hố ga, bể phốt

Hố ga, bể phốt là nơi chứa các chất thải từ trên xuống. Và nó chỉ có sức chứa hạn chế chứ không mang tính lâu dài. Vì vậy, nếu nhà bạn không thường xuyên nạo vét, hút bể phốt…. Thì tình trạng ứ đọng, không thoát được sẽ dẫn đến nghẹt cống và tắc. Cách thông tắc cống thoát nước đơn giản tại nhà Sử dụng baking soda hoặc muối

Cách này chỉ sử dụng được nếu nguyên nhân gây nghẹt là thực phẩm dư thừa, giấy vệ sinh... không dùng cho các vật làm từ nhựa, kim loại. Cách thông cống bằng baking soda. Bạn trộn 1/3 cốc banking soda (hay còn gọi là bột nở) với 1/3 cốc giấm và đợi chúng sủi bọt. Khi sủi bọt, bạn đổ hỗn hợp này vào đường cống ngay lập tức. Trong 1 tiếng bạn tuyệt đối không xả nước hoặc đổ bất cứ thứ gì vào đường cống để chúng phát huy hiệu quả. Sử dụng chế phẩm vi sinh

Bạn sử dụng chế phẩm vi sinh để đổ xuống đường cống đang bị tắc. Các lợi khuẩn sẽ nhanh chóng phân hủy dầu mỡ và thức ăn dư thừa. Để mang lại hiệu quả tốt nhất, bạn nên thực hiện theo đúng hướng dẫn và liều lượng in trên sản phẩm. Sử dụng móc quần áo

Đây là một cách thông cống nhà tắm bị tắc thủ công và bạn hãy thực hiện theo các bước sau: Bạn uốn cong một đầu móc quần áo bằng sắt, mở nắp cống, đưa móc quần áo xuống rồi xoay tròn để rác mắc vào rồi kéo lên. Thực hiện lặp lại cho đến khi không còn rác nữa là xong. Sử dụng nước rửa bát

Nước rửa bát có tính chất tẩy rửa mạnh, độ nhờn cao nên sẽ giúp bôi trơn được đường ống. Từ đó giúp dễ dàng đẩy chất thải đi xuống. Bạn chỉ cần cho vài giọt nước rửa bát xuống chỗ cống bị tắc. Chờ đó 5 phút rồi cho ít nước sôi vào. Bạn để khoảng 30 phút rồi xả nước. Theo Gia đình và xã hội