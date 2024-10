Cách thắt cà vạt trong 5 giây

Cách thắt cà vạt nhanh chóng và hiệu quả trong 5 giây giúp phái mạnh hoàn toàn có thể tự tin trong mọi tình huống và xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, chỉn chu. Cà vạt không chỉ là một phụ kiện trang phục mà còn là biểu tượng của sự lịch lãm, phong độ và đẳng cấp. Thông thạo cách thắt cà vạt, bạn không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn thể hiện sự tự tin và phong cách chuyên nghiệp trong mọi hoàn cảnh. Trong những tình huống gấp rút, việc biết cách thắt cà vạt nhanh sẽ giúp bạn tránh những rắc rối không đáng có. Cách thắt và vạt trong 5 giây Chỉ cần bỏ ra 5 giây, bạn đã có thể hoàn tất khâu phục trang với phong cách chỉn chu và lịch lãm với những cách thắt cà vạt đơn giản mà vẫn đẹp mắt dưới đây: Thắt cà vạt kiểu Simple Knot Đây là kiểu thắt đơn giản nhất, dễ thực hiện, phù hợp với hầu hết các loại cà vạt và cổ áo sơ mi. Simple Knot là lựa chọn lý tưởng cho những người mới bắt đầu học cách thắt cà vạt hoặc cần một kiểu có thao tác nhanh gọn.

Thắt cà vạt kiểu Simple Knot rất đơn giản, phù hợp với hầu hết các loại cà vạt và cổ áo sơ mi. (Ảnh: Simple) Nút thắt Simple có hình dáng thon gọn, thuôn dài, có thể giúp chiếc cà vạt bản to trông cân đối hơn. Đây cũng là lựa chọn hoàn hảo cho quý ông dáng cao, muốn chiếc cà vạt dài nhất có thể. Các bước thực hiện: - Lật ngược chiếc cà vạt và đặt lên cổ, đầu rộng bên phải, đầu nhỏ bên trái; phần đầu nhỏ đặt ngang với rốn của bạn. Lưu ý rằng phần đầu nhỏ có thể được di chuyển tùy thuộc vào chiều cao hay độ dài của cà vạt. - Đưa phần đầu rộng vắt chéo qua phần đầu hẹp tạo thành hình chữ X. - Luồn đầu rộng ra sau và vòng qua đầu hẹp. - Đưa đầu rộng lên qua lỗ cổ và kéo qua mặt trước của nút thắt. - Kéo nhẹ phần đầu rộng để thắt nút và điều chỉnh nút thắt sao cho chặt và cân đối. Cuối cùng, cố định cà vạt tại nút thắt đã thực hiện. Thắt cà vạt kiểu Half Windsor Half Windsor là kiểu thắt cà vạt thông dụng với phần nút nhỏ gọn và thanh lịch. Nút thắt này phù hợp với hầu hết các loại sơ mi và mang đến vẻ ngoài sang trọng.

Half Windsor là kiểu thắt cà vạt với phần nút nhỏ gọn và thanh lịch. (Ảnh: Bespoke Unit) Cách thực hiện: - Quấn cà vạt quanh cổ sao cho phần đầu rộng dài hơn phần đầu hẹp khoảng 25-30cm. - Đưa phần đầu rộng qua phần đầu hẹp từ trái sang phải. - Vòng đầu rộng qua phía sau phần đầu hẹp và luồn qua lỗ cổ. - Kéo đầu rộng qua mặt trước và luồn qua lỗ cổ một lần nữa. - Kéo đầu rộng xuống và điều chỉnh nút thắt để nút nằm ngay ngắn và cân đối. Cách thắt cà vạt kiểu Kelvin Nút thắt cà vạt Kelvin là một biến thể của nút thắt Simple. Cả hai cách đều bắt đầu với việc quay mặt đường may (mặt trái) của cà vạt ra phía ngoài. Tuy nhiên, nếu nút Simple được tạo bởi một vòng quấn quanh thì nút Kelvin được tạo bởi hai vòng quấn. Vì vậy, nút thắt Kelvin trông đầy đặn và góc cạnh hơn.

Nút thắt cà vạt Kelvin là một biến thể của nút thắt Simple, nhưng trông đầy đặn và góc cạnh hơn. (Ảnh: Pinterest) Cách thực hiện: - Lật ngược chiếc cà vạt và đặt lên cổ, đầu rộng bên phải, đầu hẹp bên trái. Phần đầu hẹp đặt ngang với rốn của bạn. - Đưa phần đầu rộng xuống dưới phần đầu hẹp, mũi hướng về phía bên trái. - Vòng phần đầu rộng lên trên, mũi hướng về phía bên phải. - Vòng phần đầu rộng thêm 1 lần nữa ra phía sau. - Vòng thêm 1 vòng nữa tương tự bước 4. - Vòng đầu rộng từ phía sau lên trên vòng cổ ra phía trước và cố định cà vạt tại nút thắt đã thực hiện. Những lưu ý khi thắt cà vạt - Chọn loại cà vạt phù hợp với kiểu áo sơ mi và trang phục: Không nên chọn cà vạt quá to hoặc quá nhỏ so với vóc dáng người mặc. - Đảm bảo cà vạt sạch sẽ, không bị nhăn nheo hay bẩn thỉu. - Không để nút thắt quá lỏng. Nút thắt chặt và cân đối sẽ giúp bạn trông lịch lãm và chuyên nghiệp hơn. - Đầu cà vạt nên nằm ngay trên hoặc dưới thắt lưng một chút, tránh để cà vạt quá dài hoặc quá ngắn. - Nếu bạn mới bắt đầu thắt cà vạt, hãy luyện tập thường xuyên để có thể thắt cà vạt một cách tự tin, nhanh chóng và chính xác. - Tránh sử dụng cà vạt quá rực rỡ hoặc quá nhiều họa tiết khi đi làm hoặc gặp gỡ đối tác, khách hàng. Nên chọn cà vạt có màu sắc đơn giản, trang nhã. - Cố gắng phối hợp màu sắc của cà vạt với trang phục và phụ kiện khác như giày, đồng hồ, dây nịt để tạo nên sự hài hòa, tinh tế. Theo VTCnews