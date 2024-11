Cách tham quan các địa danh nổi tiếng tại Việt Nam bằng công nghệ ảo hóa

Người dùng có thể tham quan các địa danh nổi tiếng như Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhà tù Hỏa Lò, Văn miếu Quốc Tử Giám… thông qua ứng dụng miễn phí dưới đây. YooLife là nền tảng mạng xã hội thực tế ảo đầu tiên của người Việt, cho phép người dùng có thể sáng tạo và chia sẻ các nội dung dưới dạng góc nhìn 360 độ, video ngắn và ảnh. Các nội dung được chia sẻ dưới dạng ảo hóa và góc nhìn 360 độ sẽ cho phép người dùng tham quan các địa điểm nổi tiếng, sự kiện được nhiều người yêu thích… ngay trên smartphone của mình. Nhờ vào công nghệ ảo hóa của YooLife, người dùng có thể khám phá và ghé thăm các địa danh nổi tiếng ngay trên smartphone, với khả năng thay đổi góc nhìn và giao diện 3D độc đáo, như thể bạn đang trực tiếp có mặt tại các địa điểm nổi tiếng này. Download ứng dụng dành cho Android và dành cho iOS Hướng dẫn sử dụng YooLife Do cách dùng ứng dụng phiên bản Android và iOS là tương tự nhau, bài viết sẽ minh họa cách thức sử dụng trên smartphone chạy Android, người dùng iOS có thể thực hiện theo. Để khai thác được hết đầy đủ các tính năng của YooLife, người dùng nên đăng ký tài khoản hoặc đăng nhập vào ứng dụng. Để thực hiện điều này, bạn nhấn vào biểu tượng dấu "+" ở giao diện chính ứng dụng, chọn "Đăng ký ngay" tại giao diện hiện ra. Khai báo thông tin cá nhân gồm họ tên, số điện thoại, mật khẩu… vào các khung có dấu "*", sau đó đánh dấu đồng ý các điều khoản sử dụng và nhấn nút "Đăng ký". Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký và đăng nhập vào mạng xã hội YooLife. Giao diện chính của ứng dụng YooLife sẽ cho phép người dùng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam dưới dạng 360 độ. Người dùng có thể lướt ngón tay trên giao diện ứng dụng để thay đổi góc nhìn, bấm vào các biểu tượng mũi tên để di chuyển về các hướng… Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấn vào chữ "i" trên các công trình kiến trúc, các tác phẩm trưng bày… để biết thêm thông tin chi tiết và xem thêm hình ảnh về các công trình, tác phẩm đó. Bạn có thể nhấn vào nút "Khu vực" có trên giao diện của ứng dụng để chọn khu vực muốn tham quan trong bảo tàng. Ứng dụng phân chia đầy đủ các khu vực theo từng thời kỳ, giúp người dùng có thể dễ dàng chọn được vị trí mình muốn tham quan và xem nội dung. Các khu vực này cũng được hiển thị dưới dạng góc nhìn 360 độ, cho phép người dùng có thể dùng ngón tay để thay đổi góc nhìn, bấm vào các dấu mũi tên để di chuyển… Ngoài ra, người dùng có thể nhấn vào các tùy chọn "Thông tin tác phẩm", "Thư viện" trên menu của ứng dụng để xem chi tiết về các tác phẩm được trưng bày cũng như các bức ảnh chụp bên trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tham quan các địa điểm khác tại Việt Nam trên YooLife Trong trường hợp muốn xem thêm các địa điểm, sự kiện khác tại Việt Nam dưới dạng góc nhìn 3D, người dùng truy cập vào kênh chính thức của YooLife Official trên ứng dụng. Tại trang chính thức này, YooLife đã chia sẻ rất nhiều địa điểm, sự kiện đã được ảo hóa dưới dạng 3D và góc nhìn 360 độ, chẳng hạn không gian nhà tù Hỏa Lò, Văn miếu Quốc Tử Giám… Bạn có thể nhấn vào từng nội dung có trong danh sách hiện ra để xem các địa điểm mình muốn tham quan. Tương tự như khi tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ở trên, các địa điểm đã được ảo hóa trên ứng dụng YooLife đều sẽ được phân chia ra từng khu vực để người dùng có thể lựa chọn và tham quan. Ngoài ra, thông tin về các địa điểm đã ảo hóa cũng sẽ được cung cấp đầy đủ bên trong ứng dụng để người dùng có thể tìm hiểu, khám phá. Khám phá các nội dung do người dùng chia sẻ trên YooLife Về cơ bản, YooLife là một nền tảng mạng xã hội, do vậy bạn có thể khám phá các nội dung được những người dùng khác chia sẻ lên mạng xã hội này, bao gồm hình ảnh, video hay các địa điểm được mã hóa 360 độ như đã giới thiệu ở trên. Để thực hiện điều này, từ giao diện chính của ứng dụng YooLife, bạn chọn "Diễn đàn" ở menu bên dưới, sau đó dùng ngón tay lướt lên và xuống để xem các nội dung do người dùng chia sẻ. Bạn cũng có thể "Thả tim" hoặc bình luận về những nội dung nào mình cảm thấy thích. Bạn cũng có thể viết và chia sẻ các nội dung mình yêu thích lên YooLife bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu "+" từ giao diện chính của ứng dụng, viết hoặc chọn nội dung muốn chia sẻ, thiết lập quyền riêng tư, sau đó nhấn nút "Đăng bài". Bạn cũng có thể tag tên người dùng khác vào bài viết của mình, tương tự các nền tảng mạng xã hội khác. Với YooLife, người dùng sẽ có thêm một nền tảng mạng xã hội mới để làm quen, kết bạn với những người có chung niềm đam mê, sở thích, cũng như khám phá các địa danh nổi tiếng, các sự kiện được nhiều người yêu thích dưới dạng 360 độ đầy độc đáo.