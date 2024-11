Dù lau chùi kỹ càng đến mấy, những vết bẩn trên bồn rửa bát đôi khi vẫn rất khó mờ đi và gây mùi khó chịu, những cách hay sau sẽ giúp bạn khắc phục tình trạng này. Bồn rửa bát là phần quan trọng trong không gian bếp, việc giữ cho nó luôn sạch sẽ và trắng bóng là điều cần thiết để duy trì sự sang trọng và chất lượng vệ sinh của ngôi nhà. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, bồn rửa bát thường bị xỉn màu do bám bẩn, mất đi vẻ trắng sạch ban đầu. Cách tẩy rửa bồn rửa bát trắng bóng như mới Để giữ cho bồn rửa bát luôn trắng bóng như mới, bạn có thế áp dụng một số cách tẩy rửa hiệu quả, an toàn và dễ thực hiện dưới dây. Cách tẩy rửa bồn rửa bát trắng bóng như mới. (Ảnh: Henry Kobutra) Sử dụng giấm và banking soda Giấm và baking soda là hai nguyên liệu tự nhiên, an toàn và rất hiệu quả trong việc làm sạch. Hỗn hợp này không chỉ giúp tẩy rửa mà còn khử mùi hôi của bồn rửa bát. Cách thực hiện: Rửa sạch bồn rửa bát bằng nước để loại bỏ bụi bẩn. Rắc một lượng baking soda vừa đủ lên bề mặt bồn rửa rồi xịt giấm lên. Bạn sẽ thấy phản ứng sủi bọt, đó là dấu hiệu cho thấy hỗn hợp đang hoạt động. Để hỗn hợp nghỉ khoảng 20 phút, dùng một miếng bọt biển hoặc bàn chải mềm chà nhẹ, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Tẩy rửa bồn rửa bát bằng chanh và muối Nước chanh không chỉ có khả năng khử mùi mà còn chứa axit citric giúp tẩy sạch các vết bẩn cứng đầu. Chanh kết hợp với muối sẽ thành hỗn hợp giúp làm sạch các vết bẩn khó tẩy ở bồn rửa bát. Cách thực hiện: Vắt nước chanh vào một bát nhỏ, thêm một ít muối vào và khuấy đều. Dùng một miếng bọt biển hoặc vải mềm thấm hỗn hợp, chà lên bề mặt bồn rửa bát. Để hỗn hợp trên bồn rửa trong khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Sử dụng xà phòng Chọn loại xà phòng không chứa hóa chất độc hại để bảo vệ môi trường và sức khỏe của gia đình bạn. Cách thực hiện: Hòa một ít xà phòng với nước ấm trong xô nhỏ. Dùng một miếng bọt biển thấm dung dịch xà phòng và lau sạch bồn rửa. Chú ý đến những vị trí có vết bẩn cứng đầu, có thể chà mạnh hơn một chút ở những khu vực đó. Rửa lại bằng nước sạch và lau khô bằng khăn mềm. Dùng chất tẩy trắng chuyên dụng Hydrogen peroxide (H2O2) là chất tẩy trắng tự nhiên rất hiệu quả cho việc làm sạch và khử trùng. Nó có khả năng loại bỏ vết bẩn cũng khử mùi hôi trong bồn rửa bát rất tốt. Cách tẩy rửa bồn rửa bát bằng H2O2: Đổ một ít hydrogen peroxide nồng độ 3% trực tiếp lên bề mặt bồn rửa, dùng miếng bọt biển hoặc khăn sạch để lau chùi. Cần đặc biệt chú ý đến các vết bẩn cứng đầu, có thể để hydrogen peroxide trên bề mặt trong vài phút để tăng hiệu quả. Rửa kỹ lại bằng nước sạch. Sử dụng nước rửa chén Bạn có thể dùng nước rửa chén để tẩy rửa bồn rửa bát trắng bóng như mới. Cách thực hiện: Pha một ít nước rửa chén với nước ấm trong một xô nhỏ. Dùng một miếng bọt biển thấm dung dịch và lau sạch bồn rửa, rửa lại bằng nước sạch để loại bỏ hoàn toàn xà phòng. Lau khô bồn rửa bằng khăn mềm để không bị nước đọng lại, giúp bồn rửa luôn bóng loáng. Để có bồn rửa bát luôn sạch như mới, bạn cần vệ sinh định kỳ mỗi tuần. (Ảnh: Giorgio Trovota) Lưu ý khi tẩy rửa bồn rửa bát Tránh sử dụng chất tẩy rửa có tính axit mạnh: Các chất này có thể làm hỏng bề mặt bồn rửa, đặc biệt là những bồn rửa bằng vật liệu nhựa hoặc gốm. Kiểm tra trước khi sử dụng: Trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp nào, bạn nên thử trên một khu vực nhỏ trước để đảm bảo không gây hại cho bồn rửa. Thực hiện định kỳ: Để bồn rửa luôn sạch sẽ và trắng sáng, bạn cần thực hiện các phương pháp làm sạch này định kỳ, ít nhất một lần mỗi tuần. Theo VTC News