Các cách tẩy cặn kính buồng tắm bằng giấm trắng, baking soda… vừa lành tính vừa ít tốn kém, giúp không gian này sạch sẽ và không có mùi hóa chất khiến bạn khó chịu. Không gian ẩm ướt và việc sử dụng các loại hóa mỹ phẩm như sữa tắm, dầu gội... khiến kính buồng tắm dễ bị bám cặn, gây mất thẩm mỹ và khó khăn trong việc vệ sinh. Bạn có thể áp dụng các mách tẩy cặn kính buồng tắm đơn giản để khắc phục nhanh chóng hiện tượng này. Cách tẩy cặn kính buồng tắm Cặn kính buồng tắm chủ yếu là do nước cứng chứa các khoáng chất như canxi, magiê và xà phòng, dầu tắm, dầu gội bám lại trên bề mặt kính khi nước bay hơi. Việc tẩy cặn kính buồng tắm đúng cách rất cần thiết để duy trì vẻ đẹp và tính vệ sinh cho không gian này. Dưới đây là các cách tẩy cặn kính buồng tắm bằng những nguyên liệu đơn giản mà bạn có thể tham khảo. Sử dụng giấm trắng Giấm trắng có tính axit nhẹ, giúp làm tan cặn canxi và các khoáng chất bám trên kính buồng tắm. Đây là một cách tẩy cặn đơn giản, hiệu quả và an toàn cho cả kính và các bề mặt xung quanh.

Sử dụng giấm trắng là cách tẩy cặn kính buồng tắm đơn giản, hiệu quả và an toàn cho cả kính và các bề mặt xung quanh. (Ảnh: Taste of Home) Bạn pha giấm trắng với nước theo tỷ lệ 1:1 rồi cho hỗn hợp vào bình xịt, xịt lên bề mặt kính bị cặn. Chú ý xịt đều và để giấm ngấm vào những chỗ cặn bám lâu ngày. Để giấm trên kính khoảng 15-20 phút. Trong thời gian này, axit trong giấm sẽ giúp làm mềm cặn bám, dễ dàng bị loại bỏ. Sau đó, bạn dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển mềm để lau sạch cặn. Nếu cần, bạn có thể sử dụng một chiếc bàn chải mềm để chà nhẹ vào các khu vực có cặn bám chặt. Cuối cùng, bạn lau lại bề mặt kính bằng nước sạch và dùng khăn khô lau chùi để kính sáng bóng. Dùng baking soda Baking soda (muối nở) là một nguyên liệu phổ biến trong các công thức vệ sinh nhà cửa nhờ tính năng tẩy rửa nhẹ nhàng mà hiệu quả. Khi kết hợp với giấm trắng, baking soda tạo ra phản ứng hóa học giúp làm sạch các vết cặn trên kính buồng tắm.

Baking soda sẽ giúp bạn tẩy sạch các vết cặn bám trên kính buồng tắm. (Ảnh: Loblaws)

Pha một ít baking soda với nước để tạo thành hỗn hợp dạng sệt (có thể điều chỉnh lượng nước sao cho hỗn hợp có độ đặc vừa phải, dễ bôi lên bề mặt kính) rồi thoa lên những khu vực bị cặn bám. Nếu cặn cứng đầu, bạn có thể dùng một chiếc bàn chải mềm để chà nhẹ lên các vết bẩn. Xịt một ít giấm trắng lên bề mặt đã thoa baking soda. Giấm sẽ phản ứng với baking soda, tạo ra bọt và giúp làm tan cặn hiệu quả hơn. Sau khoảng 10-15 phút, bạn dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển chà sạch các vết bẩn, cuối cùng lau sạch kính với nước và dùng khăn khô lau chùi lại. Bạn sẽ thấy kính sáng bóng và không còn vết cặn. Cách tẩy cặn kính buồng tắm bằng nước cốt chanh Nước cốt chanh chứa axit citric, một chất tẩy rửa tự nhiên giúp làm sạch cặn canxi, vết bẩn và dầu mỡ trên bề mặt kính. Cắt đôi quả chanh, vắt lấy nước cốt cho vào một chiếc bình xịt. Xịt nước cốt chanh trực tiếp lên những vết cặn trên kính. Nếu bạn không có bình xịt, có thể dùng một miếng bông tẩy trang hoặc khăn mềm để thấm nước chanh và lau lên bề mặt kính.

Sử dụng nước cốt chanh là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để tẩy cặn kính buồng tắm mà bạn có thể thực hiện dễ dàng. (Ảnh: Drench) Bạn để nước cốt chanh ngấm vào kính trong khoảng 10-15 phút rồi dùng khăn mềm hoặc miếng bọt biển chà nhẹ lên các vết cặn, sau đó lau sạch bằng nước ấm. Cuối cùng, bạn lau lại kính bằng khăn khô để kính sáng bóng và sạch sẽ. Nước cốt chanh không chỉ giúp tẩy cặn mà còn mang lại hương thơm tự nhiên cho phòng tắm của bạn. Sử dụng dung dịch chuyên dụng

Bạn có thể sử dụng các chất tẩy rửa chuyên dụng để loại bỏ cặn trên kính buồng tắm. (Ảnh: Glass Genius) Ngoài các nguyên liệu tự nhiên, trên thị trường cũng có nhiều sản phẩm tẩy cặn kính buồng tắm chuyên dụng, thường chứa các chất tẩy rửa mạnh mẽ nhưng không gây hại cho kính, giúp làm sạch cặn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Kkhi sử dụng dung dịch tẩy cặn chuyên dụng, nên đeo găng tay bảo vệ tay và đảm bảo phòng tắm có đủ thông gió để tránh hít phải khí độc. Cách phòng ngừa cặn kính buồng tắm Để giảm thiểu sự hình thành cặn kính buồng tắm, bạn có thể áp dụng một số biện pháp phòng ngừa như: - Lau kính sau khi tắm để hạn chế nước cứng bám lại trên bề mặt kính. - Dùng các loại nước tẩy rửa có tính năng chống cặn, giúp bảo vệ bề mặt kính. - Lắp đặt hệ thống lọc nước để giảm thiểu độ cứng của nước, hạn chế tình trạng cặn bám lâu dài. Tẩy cặn kính buồng tắm là một công việc cần làm thường xuyên để giữ cho phòng tắm luôn sạch đẹp và sáng bóng. Bằng cách thực hiện đều đặn các bước vệ sinh, bạn sẽ duy trì được vẻ đẹp của kính và bảo vệ bề mặt kính khỏi các vết cặn lâu ngày. Theo VTC News