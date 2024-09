Với hàng tỷ người dùng và hàng triệu video được tải lên mỗi ngày, việc làm sao để video của bạn nổi bật và thu hút nhiều lượt thích cần chú ý một số điều nhất định. Dưới đây là hướng dẫn cách tăng like TikTok hiệu quả bạn có thể tham khảo để làm với video của mình. 1. Tạo nội dung chất lượng và sáng tạo "Nội dung là vua". Không cần bàn cãi, nội dung chất lượng luôn là yếu tố quan trọng nhất thu hút người xem và giúp video nhận được nhiều lượt thích. Hãy đầu tư thời gian và công sức vào việc tạo ra những video độc đáo, thú vị và có giá trị. Bạn có thể tham khảo các xu hướng nổi bật trên TikTok nhưng đừng quên tạo dấu ấn riêng cho mình. 2. Sử dụng hashtag phù hợp Khi đã có video hay, các yếu tố bổ trợ sẽ giúp nội dung của bạn lan tỏa được đến nhiều người hơn nữa. Một trong số đó là hashtag. Hãy sử dụng các hashtag phổ biến và phù hợp với nội dung video của bạn. Tuy nhiên, cần chú ý không nên lạm dụng quá nhiều hashtag để tránh bị coi là spam. Một số hashtag thịnh hành trên TikTok mà bạn có thể sử dụng là #foryou, #trending, #viral và #tiktok.

Cách tăng like TikTok hiệu quả. (Ảnh minh họa) 3. Chọn nhạc đúng "màu" TikTok nổi tiếng với thư viện âm nhạc khổng lồ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn và gắn vào video của mình. Những bài hát đang "hot" trên TikTok sẽ giúp video của bạn dễ dàng len lỏi vào trang tìm kiếm và tăng cơ hội nhận được nhiều lượt like hơn. Nếu các bài hát này phù hợp và đồng bộ với nội dung, phong cách của video, điều này sẽ càng "cộng hưởng" giúp nội dung của bạn lan tỏa hiệu quả. 4. Sử dụng hiệu ứng và kỹ thuật chỉnh sửa Các hiệu ứng và kỹ thuật chỉnh sửa video đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự hấp dẫn cho mỗi video TikTok. Sử dụng các công cụ chỉnh sửa của TikTok như bộ lọc, hiệu ứng đổi màu sắc, hoặc hiệu ứng chuyển động để làm cho video của bạn đẹp mắt và chuyên nghiệp hơn. 5. Tối ưu thời gian, nền tảng đăng video để tăng like TikTok hiệu quả Tối ưu hóa thời gian đăng video là một yếu tố quan trọng mà nhiều người bỏ qua. Thời gian người dùng hoạt động nhiều nhất trên TikTok có thể khác nhau tùy thuộc vào đối tượng khán giả bạn nhắm đến. Theo thống kê, các khung giờ như 6-9 giờ sáng và 6-10 giờ tối thường là thời gian mọi người hoạt động nhiều nhất. Hãy thử nghiệm và tìm ra thời gian phù hợp nhất với đối tượng người xem của bạn. Bạn cũng có thể theo dõi các chỉ số này trong mục phân tích chỉ số của trang. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng nhiều hơn một tài khoản mạng xã hội, bạn cũng có thể chia sẻ nội dung ở nhiều nền tảng khác nhau thay vì chỉ duy nhất một nền tảng. 6. Tương tác với người xem Bạn có thấy một số TikToker nổi tiếng nhất thường rất "chăm" trả lời bình luận? Đó là vì tích cực tương tác với những người xem và theo dõi bạn là một cách tuyệt vời để tăng sự gắn kết và nhận được nhiều lượt like. Hãy dành thời gian để trả lời bình luận, thả tim và phản hồi những tin nhắn từ người hâm mộ. Điều này không chỉ giúp bạn xây dựng một cộng đồng ủng hộ mạnh mẽ mà còn thúc đẩy thuật toán của TikTok đưa video của bạn đến nhiều người hơn. Nội dung tương tác cũng có thể chính là lời nhắn: "Hãy thả like để ủng hộ mình nhé", kêu gọi người xem hành động. 7. Kết hợp với những người khác Không ai có thể tạo ra một sản phẩm làm hài lòng tất cả mọi người. Hợp tác với những người sáng tạo nội dung khác trên TikTok có thể giúp bạn tiếp cận được nhiều người theo dõi mới, với "gu" và mối quan tâm khác tệp khán giả thông thường của bạn. Các kết hợp có thể dưới dạng duet (ghép đôi) hoặc challenges (thử thách). Điều này không chỉ tăng cường sự tương tác mà còn giúp bạn học hỏi được nhiều kỹ thuật và ý tưởng mới từ họ. 8. Cập nhật các xu hướng mới nhất Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy luôn luôn cập nhật các xu hướng mới nhất trên TikTok. Những video theo xu hướng thường dễ dàng lan truyền và nhận được nhiều lượt thích hơn. Bạn có thể tìm thấy những xu hướng này bằng cách theo dõi các hashtag nổi bật hoặc quan sát những video đang thịnh hành trong khu vực của bạn. Tuy nhiên, nếu chỉ chăm chăm "đu trend" thì video của bạn cũng chỉ là làm lại những gì người khác đã làm. Hãy tìm cách bổ sung, sáng tạo thêm từ những nội dung xu hướng để mang lại giá trị riêng cho nội dung của mình, tăng like TikTok hiệu quả. Theo VTC news