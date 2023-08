Cách sử dụng phanh ô tô đúng và an toàn

Phanh là một trong những hệ thống an toàn quan trọng nhất trên ô tô. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng phanh đúng cách và an toàn. Dưới đây là các kỹ thuật phanh ô tô an toàn.

Đạp/nhả phanh theo nhịp

Nếu ô tô không được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS thì xe dễ gặp hiện tượng bó phanh khi chạy với tốc độ cao, gây trượt bánh, khóa bánh khiến tài xế bị mất lái.

Đập/nhả phanh liên tục giúp tránh tình trạng mất kiểm soát. (Ảnh minh họa)

Để tránh tình trạng mất kiểm soát, cần áp dụng đúng kỹ thuật phanh bằng cách đập/nhả phanh liên tục và dứt khoát. Quá trình này giúp giảm ma sát và áp lực phanh, từ đó giảm tốc độ an toàn, nhất là trường hợp phanh gấp khi chạy với tốc độ cao.