Cách phát hiện ô tô cũ đã bị sơn lại

Một trong những rủi ro khi mua ô tô cũ là xe bị sơn lại để che giấu hư hỏng do va chạm, vậy làm sao để phát hiện điều này? Sau một thời gian sử dụng, màu sơn trên xe có thể bị cũ đi hoặc gặp xô xát khiến chủ xe phải sơn lại. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng bán xe cũ có thể vẫn cam kết xe cũ còn "nguyên zin" để thu hút khách hàng. Để không bị người bán "qua mặt", khách mua có thể áp dụng một số cách phát hiện xe cũ đã bị sơn lại dưới đây: Quan sát kỹ bề mặt nước sơn Cách đơn giản nhất để đánh giá nước sơn của ô tô là kiểm tra bề mặt, màu sắc và độ bóng của nước sơn. Nếu thấy màu sắc hay độ bóng của lớp sơn không đồng đều, sơn loang lổ, sơn phồng rộp...chứng tỏ xe đã bị sơn lại. Theo kinh nghiệm của các chuyên gia, có thể đánh giá lớp sơn dặm lại bằng cách để mắt nhìn ở góc 45 độ so với bề mặt. Dù được sơn với công nghệ tiên tiến nhưng nếu tinh ý quan sát, lớp sơn mới vẫn có các bụi sơn li ti và các vết sơn chảy bám trên bề mặt. Những vết này sẽ không thể thấy ở nước sơn nguyên bản của xe. (Ảnh minh họa) Dùng đèn pin kiểm tra nước sơn Để kiểm tra nước sơn trên ô tô cũ còn nguyên bản hay không, có thể dùng đèn pin để soi kỹ nước sơn. Hãy chiếu đèn từ các góc khác nhau lên bề mặt xe để quan sát sự phản chiếu của ánh sáng, qua đó sẽ nhận ra sự khác biệt trong màu sắc và độ bóng nước sơn. Nên chú ý tới phần chuyển tiếp giữa các bộ phận tách rời của ô tô. Những khu vực này thường được sơn lại sau khi sửa chữa. Kiểm tra vị trí các viền và nếp gấp Một chiếc ô tô còn nguyên thì lớp sơn từ nhà sản xuất thường đồng đều ở tất cả mọi vị trí. Nếu bị va chạm hoặc sơn lại, màu sơn mới sẽ không đồng đều tại các viền và nếp gấp. Vì vậy, người mua cần kiểm tra kỹ các vị trí này, quan sát các vị trí nối tiếp. Nếu có vết sơn loang hoặc khác màu, chứng tỏ xe đã bị sơn lại. Kiểm tra nắp capo Là bộ phận bảo vệ hệ thống động cơ, nắp capo sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, người mua cần kiểm tra độ đàn hồi, độ nặng, góc cạnh, chốt khóa...của nắp capo xem có bị méo mó hay gò hàn không. Nếu nắp capo không đóng mở được, không khớp các chi tiết xung quanh, có dấu vết sơn sửa...thì nhiều khả năng xe bị sơn lại. Kiểm tra khoang máy Khoang máy chứa động cơ và nhiều bộ phận quan trọng khác của xe. Nếu xe bị sơn lại, khoang máy cũng sẽ thay đổi. Khi mua cần kiểm tra xem các chi tiết trong khoang máy có bị mở ra hoặc thay mới hay không. Nên quan sát các dấu sơn, con dấu của nhà sản xuất xem có bị làm giả hay không. Bên cạnh đó, nên kiểm tra góc bên trong khoang máy có bị bóp mép không. Để xe dưới ánh nắng mặt trời Các khiếm khuyết đặc biệt trên xe thường hiện rõ nét dưới ánh nắng mặt trời. Một chiếc xe chưa từng bị sơn lại thường có nước sơn đồng đều trên toàn bộ bề mặt. Nếu thấy sự thay đổi về bóng râm, có thể là xe đã trải qua tai nạn và được sơn lại Theo VTC News