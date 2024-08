Cách phân biệt sườn hàng trước và sườn hàng sau, nấu loại nào ngon hơn?

Theo các đầu bếp, thông thường khi chế biến, bạn nên dùng xương sườn hàng giữa. So với sườn hàng trước thì nó nhiều thịt hơn, còn so với sườn hàng sau thì phần xương của nó không quá to, thịt lại mềm hơn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng mua được sườn hàng giữa. Hơn nữa, nếu chọn cách chế biến phù hợp thì sườn hàng trước và sườn hàng sau cũng rất ngon.

Nếu muốn làm món sườn nướng, bạn nên chọn hàng trước vì phần thịt rất mềm. Các món sườn hấp, sườn om và sườn rim khác đòi hỏi thời gian nấu nướng ngắn, sườn hàng trước luôn là lựa chọn tốt hơn. Lưu ý không nên chọn sườn hàng trước để nấu canh vì xương giòn hơn, chứa ít tủy nên sẽ kém ngọt.

Trong khi đó, sườn heo hàng sau rất thích hợp để hầm. Do phần thịt dày nên nếu hầm lâu cũng không lo bị nhũn. Bên cạnh đó, lượng tủy nhiều sẽ giúp bạn có một tô canh sườn ngon, giàu dinh dưỡng.



Sườn hàng sau thịt dày, nhiều mỡ và dai hơn. (Ảnh: Toutitao)