Cách phân biệt rau củ quả của Việt Nam và Trung Quốc

- Cà rốt Trung Quốc thường không còn phần cuống do bảo quản đông lạnh dài ngày, cuống đã bị thối phải cắt bỏ. Cà rốt Trung Quốc có vẻ ngoài bóng loáng, không hằn vân, củ nào cũng to đều như nhau. Thông thường, chúng đều không có cuống hoặc đầu bị thâm đen.

- Khoai tây Trung Quốc cũng có nhiều loại khác nhau, nhưng có thể nhận thấy là vỏ khoai hơi xanh. Khi cắt ra, ruột không có màu vàng mà trắng nhợt. Khi chín, khoai không mềm mịn mà thường bị sượng.

- Khoai tây ta thường có trái đậm màu, ruột vàng đặc trưng, mắt khoai nhỏ, vỏ mỏng và dễ bong tróc. Khi chín, khoai mịn và bùi.



Cách phân biệt dâu tây Mộc Châu và dâu tây Trung Quốc: Dâu tây Trung Quốc (bên phải) có kích thước đồng đều, có thể để được lâu mà không hỏng.

Dâu tây

- Dâu tây Trung Quốc có kích thước quả to, độ đồng đều cao. Quả có độ cứng, mịn, màu đỏ sậm rất đẹp mắt. Ngoài ra dâu tây Trung Quốc phần dài quả (phủ cuống) màu đỏ đậm hơn, không có màu trắng đan xen. Quả không có mùi thơm, khi ăn cảm giác bở, không có vị chua thanh. Ngoài ra, người tiêu dùng còn nhận thấy dâu tây Trung Quốc để được lâu hơn dâu tây Mộc Châu.

- Dâu tây Mộc Châu quả to nhỏ không đều, thường to ở cuống và thon dần về chóp. Dâu tây đang trồng tại Mộc Châu 90% là giống Nhật Bản, trọng lượng từ 10gr đến 30gr. Dâu tây Mộc Châu quả vừa phải không quá to, quả thường to khi bước vào chính vụ. Quả cứng vừa phải, màu sắc đỏ tươi. Dâu tây Mộc Châu giống Nhật có vị ngọt đậm nhưng vẫn kèm chua thanh nhẹ. Dâu tây Mộc Châu có phần thịt quả màu đỏ nhạt, xen lẫn màu trắng.

Xoài

- Xoài Trung Quốc thường to hơn, có vỏ xanh hoặc vàng mờ, lấm tấm đen ở cuống.

- Xoài Việt Nam nhỏ hơn, màu vàng sáng, không bị thâm đen, vỏ nhẵn, khúc đầu của quả xoài chín vàng và cứng.

Lê

- Quả lê Trung Quốc to hơn, thường có màu xanh vàng, vỏ ngoài nhẵn đẹp.

- Lê Việt Nam nhỏ hơn, vỏ sần sùi và màu tối hơn.

