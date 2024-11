Hiện nay thị trường có không ít loại "miến dong" được làm từ những nguyên liệu khác; nếu không biết cách phân biệt miến dong thật và giả, bạn rất dễ mua nhầm. Miến dong được ưa chuộng nhất vì độ dai và vị đặc biệt khác hẳn những sản phẩm sợi khô được làm từ các loại tinh bột khác. Vì là mặt hàng bán chạy, miến dong hay bị làm giả, và việc phân biệt miến dong thật giả không phải là dễ dàng với tất cả mọi người. Miến dong giả chẳng những không đáp ứng được chất lượng ẩm thực mà còn mang lại nỗi lo về an toàn thực phẩm. Cách phân biệt miến dong thật giả

Bạn đã bao giờ thắc mắc miến dong mình mua có thật sự là hàng chất lượng? Nếu còn phân vân thì hãy tham khảo những gợi ý sau để phân biệt miến dong thật và giả: Quan sát màu sắc

Miến dong thật thường có màu sắc tự nhiên, hơi ngả xám hoặc xanh nhạt, đặc trưng của tinh bột dong riềng nguyên chất. Sợi miến không đồng đều về màu sắc, phản ánh quy trình làm thủ công truyền thống.

Có thể phân biệt miến dong thật giả qua màu sắc (Ảnh: Đặc sản ngon Tây Bắc) Trong khi đó, miến dong giả thường có màu trắng sáng hoặc trong suốt bất thường do sử dụng hóa chất tẩy trắng. Một số loại còn được nhuộm màu để trông bắt mắt hơn. Nếu miến quá bóng bẩy hoặc có màu không tự nhiên, hãy cảnh giác. Kiểm tra kết cấu sợi miến

Khi cảm nhận bằng tay, với miến dong thật, bạn có thể nhận thấy sợi miến khô, hơi giòn, có bề mặt nhám nhẹ và không bóng. Ngược lại, với miến dong giả, sợi miến thường bóng, đôi khi có cảm giác trơn, dễ gãy vụn hoặc có kết cấu không đồng nhất. Kiểm tra độ trong khi ngâm nước

Kiểm tra độ trong khi ngâm nước là một cách phân biệt miến dong thật giả hiệu quả. Khi ngâm nước lạnh, miến dong thật sẽ nở đều, sợi mềm nhưng vẫn dai, không bị dính cục. Miến thật ngâm lâu vẫn giữ được cấu trúc, không bị nhũn. Cách phân biệt miến dong thật giả: Ngâm miến trong nước. (Ảnh: FPTShop) Trong khi đó, miến giả hoặc miến kém chất lượng ngâm vào nước sẽ nhanh mềm, dễ nhão và thậm chí còn tỏa ra mùi lạ. Một số loại còn khiến nước ngâm chuyển màu đục, dấu hiệu của phẩm màu hoặc hóa chất bị tan ra. Kiểm tra mùi

Miến dong thật thường có mùi thơm thoang thoảng, tự nhiên của tinh bột dong riềng, mang lại cảm giác dễ chịu. Nếu bạn nhận thấy miến có mùi hăng, mùi lạ hoặc không có hương thơm đặc trưng, rất có thể đó là miến đã bị pha trộn hóa chất. Ngoài ra, khi nấu chín, miến dong thật giữ được độ dai, sợi không dính, không nát kể cả khi đun lâu. Hương vị tự nhiên, thơm nhẹ của dong riềng mang lại cảm giác dễ chịu khi thưởng thức. Ngược lại, miến giả có thể có mùi lạ hoặc không mùi, vị nhạt nhẽo. Khi chế biến, sợi miến dễ mất kết cấu, dính bết vào nhau hoặc tan rã. Lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng

Ngoài việc nhận biết qua đặc điểm bên ngoài, hãy ưu tiên mua miến dong từ các thương hiệu uy tín, được đóng gói và ghi rõ nguồn gốc. Các sản phẩm từ làng nghề truyền thống như miến dong Cao Bằng, Bắc Kạn hay miến Hưng Yên thường có chất lượng đảm bảo hơn so với hàng trôi nổi ngoài chợ. Cảnh giác khi giá rẻ bất thường

Miến dong thật, đặc biệt từ các cơ sở sản xuất thủ công, thường có giá cao hơn so với miến công nghiệp hoặc miến giả. Nếu thấy sản phẩm có giá rẻ bất thường, không nhãn mác hoặc bán tràn lan, hãy thận trọng trước khi mua. Việc biết cách phân biệt miến dong thật giả sẽ giúp bạn không chỉ đảm bảo sức khỏe cho gia đình mà còn đảm bảo hương vị nguyên bản của các món ăn truyền thống. Chỉ cần lưu ý quan sát kỹ, bạn sẽ tránh được sự nhầm lẫn khi mua. Theo VTCnews