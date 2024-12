Việc lựa chọn đúng loại ghẹ phù hợp với nhu cầu chế biến là rất quan trọng, vậy làm thế nào để phân biệt ghẹ đực và ghẹ cái? Mặc dù rất thích ăn hải sản, đặc biệt là ghẹ, không phải ai cũng biết cách phân biệt ghẹ đực và ghẹ cái và loại nào ngon hơn. Ghẹ đực và ghẹ cái có khá nhiều khác biệt về hương vị, phù hợp với sở thích khác nhau của từng người. Cách phân biệt ghẹ đực và ghẹ cái Để lựa chọn được loại ghẹ phù hợp với sở thích và mục đích chế biến, bạn cần biết cách phân biệt ghẹ đực và ghẹ cái để không bị nhầm lẫn. Xem xét phần yếm Đặc điểm của phần yếm là dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất để phân biệt ghẹ đực và ghẹ cái, ngay cả với những người chưa có nhiều kinh nghiệm.

Kiểm tra phần yếm là cách phân biệt ghẹ đực và ghẹ cái dễ dàng nhất. (Ảnh: Cwppra.wordpress)

Ghẹ đực có yếm nhỏ, mảnh mai và thuôn nhọn, thường có hình chữ V rõ rệt. Phần yếm này bám sát vào bụng, tạo nên vẻ thon gọn, cân đối. Cấu trúc này là đặc trưng của ghẹ đực, giúp chúng di chuyển linh hoạt và dễ dàng trong môi trường nước. Ngược lại, ghẹ cái có yếm to và rộng hơn rất nhiều, hình bầu dục hoặc gần giống hình tròn. Yếm của ghẹ cái không chỉ có kích thước lớn mà còn dày và nổi bật hơn vì đây là nơi chứa trứng. Khi ghẹ cái đang trong giai đoạn mang trứng, phần yếm thường phồng lên, có thể nhìn thấy rõ các khối trứng màu vàng cam phía dưới lớp yếm. Việc quan sát yếm không chỉ giúp bạn phân biệt ghẹ đực và ghẹ cái chính xác mà còn giúp đánh giá chất lượng, độ tươi ngon của ghẹ. Con ghẹ có yếm bám chắc và không bị bong tróc thường là ghẹ tươi, khỏe. Đối với ghẹ cái, yếm to tròn với dấu hiệu phồng lên cho thấy khả năng ghẹ đang chứa trứng. Quan sát màu sắc Dựa vào màu sắc bên ngoài vỏ, bạn cũng có thể dễ dàng phân biệt ghẹ đực và ghẹ cái. Ghẹ đực thường có màu sắc tươi sáng, các hoa văn trên mai rõ ràng và sắc nét. Mai của ghẹ đực thường có những đường vân và màu sắc đậm, tạo nên vẻ ngoài bắt mắt. Trong khi đó, ghẹ cái thường có màu nhạt hơn, đặc biệt là trong mùa sinh sản, có thể do chúng phải tập trung nhiều năng lượng cho việc sản xuất trứng, khiến phần vỏ thường mờ và ít tươi sáng hơn so với ghẹ đực. Đặc biệt, nếu để ý, bạn sẽ dễ nhận thấy phần yếm của ghẹ cái đang mang trứng sẽ có màu đậm hơn, đôi khi có màu vàng hoặc cam. Màu sắc này không chỉ là dấu hiệu của sự khác biệt giữa ghẹ đực và ghẹ cái mà còn cho thấy sức khỏe và thời điểm sinh sản của chúng. Kích thước và độ chắc thịt Ghẹ đực thường có kích thước lớn hơn con cái, chân và càng dài, chắc khỏe. Thịt ghẹ đực thường nhiều và săn chắc hơn, phù hợp với các món hấp hoặc nướng.

Cách phân biệt ghẹ đực và ghẹ cái: Dựa vào kích thước và màu sắc ghẹ (Ảnh: Thổ địa Vũng Tàu)

Trong khi đó, ghẹ cái kích thước nhỏ, mềm mại hơn ghẹ đực nhưng lại được nhiều người yêu thích hơn nhờ phần gạch và trứng béo ngậy, rất hợp để nấu các món canh hoặc sốt me. Nên mua ghẹ vào thời điểm nào? Thời điểm mua ghẹ cũng liên quan đến chất lượng loại hải sản này. Ghẹ cái thường được ưa chuộng và được bán nhiều hơn vào mùa sinh sản, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9. Đây là thời điểm ghẹ cái có phần gạch và trứng đầy đặn, màu sắc ghẹ tươi sáng hơn, khi chế biến sẽ có hương vị béo ngậy, thơm ngon.

Trong khi đó, ghẹ đực có chất lượng thịt ổn định quanh năm, không phụ thuộc vào mùa sinh sản. Bạn có thể dễ dàng chọn mua ghẹ đực bất kỳ thời điểm nào trong năm mà vẫn đảm bảo được chất lượng món ăn. Nếu tính chu kỳ tháng, không nên mua ghẹ xung quanh ngày trăng tròn vì đây thường là thời điểm chúng mới lột vỏ hoặc trong giai đoạn giao phối, không đi tìm thức ăn..., thịt sẽ nhão và nhạt. Theo VTC News