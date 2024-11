Không cần bóc vỏ để kiểm tra độ chín, các mẹo sau sẽ giúp bạn nhận biết trứng luộc đã chín hay chưa mà vẫn giữ nguyên hình dáng của nó cho đến khi ăn. Nếu không nhiều kinh nghiệm, bạn sẽ lúng túng không biết trứng luộc đã chín hay chưa để vớt ra đúng lúc. Nhiều món ăn đòi hỏi giữ nguyên vẹn quả trứng, không được bổ ra để kiểm tra lòng đỏ. Vậy làm thế nào để phân biệt? Cách nhận biết trứng luộc chín hay chưa Để tránh việc phải lột vỏ, bổ trứng để kiếm tra, vừa tốn thời gian vừa làm mất đi sự nguyên vẹn của trứng, bạn có thể áp dụng những biện pháp đơn giản dưới đây. Có nhiều cách nhận biết trứng luộc chín hay chưa mà không cần bóc vỏ. (Ảnh: Pinterest) Tính toán thời gian luộc Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để nhận biết trứng luộc đã chín hay chưa là tính toán thời gian. Với trứng gà và trứng vịt thông thường, nếu bạn muốn ăn kiểu lòng đào, hãy luộc trong khoảng từ 5-7 phút tính từ lúc nước sôi. Nếu bạn muốn trứng chín hoàn toàn, hãy luộc trong 8-10 phút. Với trứng vịt lộn, thời gian luộc sẽ lâu hơn, thường là khoảng 15-20 phút tính từ lúc nước sôi, vì phần phôi bên trong cần phải chín hoàn toàn. Xoay trứng để kiểm tra Mặc dù thời gian luộc có thể giúp ước lượng độ chín nhưng nếu quên xem giờ để tính thời gian, bạn vẫn có cách khác để nhận biết trứng luộc chín hay chưa, đó là xoay quả trứng trên một mặt phẳng để kiểm tra. Hãy đặt trứng lên bề mặt phẳng và xoay nhẹ. Nếu trứng đã chín, nó sẽ xoay rất nhanh và đều vì phần bên trong đã đông đặc, giúp trứng dễ dàng xoay mà không bị mất cân bằng. Nếu trứng chưa chín, bạn sẽ thấy nó xoay chậm và lảo đảo do phần bên trong còn lỏng, gây mất cân bằng. Thả trứng vào nước lạnh Bạn có thể thả trứng vào một bát nước lạnh. Trứng đã chín thường sẽ chìm hẳn xuống đáy, trong khi trứng chưa chín có thể nổi lên hoặc lơ lửng giữa bát. Lưu ý, phương pháp này sẽ hiệu quả hơn với trứng gà và trứng vịt bình thường. Với trứng vịt lộn, hãy áp dụng cách xoay trứng để đảm bảo độ chính xác cao hơn.

Mẹo nhận biết trứng luộc đã chín hay chưa: Thả trứng vào nước lạnh (Ảnh: Once upon a chef) Lắc trứng để kiểm tra Lắc nhẹ quả trứng và nghe xem có âm thanh gì phát ra không. Đây là mẹo đơn giản để nhận biết trứng luộc đã chín hay chưa, nhưng đòi hỏi một chút tinh ý. Nếu trứng đã chín, bạn sẽ không có tiếng động vì phần lòng bên trong đã đông đặc. Ngược lại, nếu bạn nghe thấy tiếng lách tách hoặc âm thanh giống như nước chảy, chứng tỏ trứng chưa chín hoàn toàn. Cách này có thể không chính xác hoàn toàn, nhưng nó là một cách dễ dàng để nhận biết độ chín. Kiểm tra vỏ trứng Bằng cách quan sát và chạm vào vỏ, bạn có thể dễ dàng phân biệt được trứng đã được luộc chín kỹ hay vẫn còn sống. Nhìn màu vỏ: Trứng đã chín thường có vỏ bóng và mịn, thể hiện sự chắc chắn của lớp vỏ sau khi đã được luộc kỹ. Ngược lại, trứng chưa chín thường có vỏ mờ, hơi sần sùi hoặc không đều màu. Chạm vào vỏ: Khi trứng đã chín hoàn toàn, bạn chạm vào vỏ sẽ cảm thấy chắc chắn và cứng, không bị mềm hay dễ ép lõm. Nếu bạn cảm thấy vỏ trứng có độ mềm hoặc dễ bị ép vào một chút nghĩa là nó chưa chín đủ.

Trứng luộc chín thì lòng trắng sẽ cứng và lòng đỏ sẽ không còn chảy (Ảnh: Eat this)

Những lưu ý khi luộc trứng Để luộc trứng đạt độ chín hoàn hảo, bạn nên chú ý một số điểm. Trước khi luộc, hãy để trứng ở nhiệt độ phòng để tránh tình trạng vỏ bị nứt khi tiếp xúc với nước sôi. Lúc nước sôi, hãy giảm nhỏ lửa để trứng chín đều và không bị vỡ. Sau khi luộc, bạn có thể ngâm trứng vào nước lạnh để dễ dàng bóc vỏ và ngừng quá trình chín. Với những mẹo trên, bạn sẽ dễ dàng nhận biết trứng luộc chín hay chưa mà không cần phải bóc từng quả. Đây là cách giúp bạn tiết kiệm thời gian và đảm bảo món trứng luôn đạt độ chín như mong muốn. Theo VTC News