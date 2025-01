Cách nhận biết ô tô từng bị ngập nước

Ngoài các yếu tố từng bị va chạm, tai nạn...ô tô bị ngập nước cũng là một trong những vấn đề khiến nhiều người lo ngại khi mua xe cũ. Mua ô tô cũ có ưu điểm giá rẻ nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu không có kinh nghiệm, kỹ năng kiểm tra xe, rất có thể khách hàng sẽ mua phải xe đã từng bị ngập nước. Một số xe từng ngập nước bên ngoài vẫn sạch sẽ, sáng bóng nhưng bên trong ẩn chứa nhiều vấn đề. Dưới đây là một số cách nhận biết ô tô đã từng bị ngập nước: Kiểm tra khoang nội thất Ô tô bị ngập nước thường có mùi ẩm mốc hoặc mùi hóa chất lau chùi. Ngoài ra, những chi tiết tại khu vực khó nhìn thấy như gầm ghế, hộc chứa đồ có vết rỉ sét hay dấu hiệu ăn mòn. Khi kiểm tra phát hiện những dấu hiệu này, nhiều khả năng ô tô từng bị ngập nước. Kiểm tra đèn pha Khi mua xe cũ nên quan sát khu vực đèn pha. Nếu ô tô từng bị ngập nước, vỏ đèn pha sẽ xuất hiện vệt ố vàng, ngấn nước, vết xước vì đã tháo ra để lau chùi. Quan sát bu lông, ốc vít Nên kiểm tra tất cả các vị trí bu lông, đai ốc. Nếu có dấu hiệu bị gỉ sét, có vết kẹp, tháo vặn hoặc một con ốc sáng bóng thì rất có thể xe đã được mang đi sửa chữa. (Ảnh: Thanh Phong Auto) Kiểm tra bên ngoài Ở bên ngoài xe, nên kiểm tra dọc theo vòm bánh xe, khu vực gầm xe...xem có bùn đất bị kẹt hay không. Sau đó kiểm tra các ngóc ngách xem có bị gỉ sét hoặc ăn mòn không. Nếu xe từng bị ngập nước sẽ có vết bùn đất hay vệt màu vàng ố bám trên nhiều chi tiết khác nhau. Trường hợp sơn lại, xe có thể trông không đồng đều hoặc có vết ố. Quan sát gioăng đầu bò và nắp máy Nếu gioăng đầu bò và nắp máy mới tinh hoặc silicon tràn ra ngoài, chứng tỏ động cơ đã có sự can thiệp từ bên ngoài. Những chiếc xe còn mới thường có gioăng đầu bò khít và đường silicon thẳng. Gầm xe và hệ thống ống xả Gầm xe ô tô tập hợp nhiều chi tiết bằng kim loại và tiếp xúc nhiều nhất với nước. Do vậy, khi mua xe cũ cần kiểm tra gầm xe để phát hiện các chi tiết bị gỉ sét, ố vàng... Kiểm tra khoang động cơ Nên kiểm tra các khu vực nối dây khác nhau xem có vết ăn mòn do nước không. Nếu ô tô bị ngập nước, các chi tiết trong khoang ô tô có vết gỉ sét ở góc cạnh. Bên cạnh đó, bình nhựa chứa dung dịch dầu phanh, nước rửa kính cũng bị đục màu, ố. Minh Phương(tổng hợp)