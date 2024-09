Rất nhiều người bị vẻ ngoài đẹp đẽ sáng bóng của củ gừng đánh lừa mà mua nhầm phải gừng tẩm hóa chất, có hại cho sức khỏe. Gừng có giá trị dinh dưỡng rất cao và là gia vị quen thuộc trong bữa ăn của các gia đình. Bên cạnh tác dụng khử mùi tanh, nó còn giúp món ăn có thêm hương vị đậm đà, thơm ngon. Đó là lý do gừng là gia vị không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình.

Củ gừng là gia vị không thể thiếu trong nhiều gia đình người Việt. (Ảnh: Sohu) Do nhu cầu sử dụng gừng rất cao, nhiều người bán đem tẩm lưu huỳnh để bảo quản được lâu, đồng thời tăng vẻ tươi ngon cho những củ gừng. Loại gừng này không chỉ có hương vị kém thơm mà nếu dùng lâu dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhận biết gừng an toàn, không tẩm hóa chất Muốn chọn mua được gừng an toàn, không bị tẩm hóa chất, bạn có thể áp dụng các bí quyết sau: Quan sát kỹ vỏ gừng

Vỏ củ gừng ngon sẽ có độ sần sùi, màu xỉn. (Ảnh: Sohu) Vỏ của củ gừng thường thô ráp, xỉn màu, các đường vân trên bề mặt hiện rõ ràng. Khi còn tươi, củ gừng vẫn dính bụi bẩn. Còn gừng tẩm hóa chất do được hun khói bằng lưu huỳnh nên vỏ có màu vàng tươi, rất mịn màng, không còn độ sần sùi mà nhìn rất sáng láng, bắt mắt. Vì vậy, theo kinh nghiệm của người trồng gừng, củ gừng trông xấu xí sẽ ngon và an toàn hơn loại đẹp "long lanh". Ngửi mùi hương Khi mua gừng, việc ngửi mùi rất cần thiết. Gừng thông thường luôn có mùi thơm hơi cay nồng. Nếu ngửi loại tẩm lưu huỳnh, bạn thường không nhận thấy mùi gừng rõ rệt, hoặc thấy mùi ngái ngái của lưu huỳnh. Chà tay lên vỏ gừng Khi chọn gừng, chúng ta có thể dùng tay chà nhẹ lên vỏ. Nếu là gừng được xử lý bằng lưu huỳnh, vỏ sẽ rất mềm và mỏng manh, dùng lực chà nhẹ cũng có thể bong vỏ. Trong khi đó với củ gừng thông thường, dù chúng ta chà xát mạnh cũng khó bong vỏ, vì phần vỏ tương đối cứng và bám rất chặt vào thịt gừng. Quan sát màu sắc bên trong củ gừng

Cách nhận biết gừng an toàn, không tẩm hóa chất: Xem màu sắc phần ruột. (Ảnh: Sohu) Khi mua gừng, bạn có thể bẻ một nhánh để quan sát bên trong. Nếu là gừng an toàn, phần vỏ và thịt đều có màu vàng sậm. Còn gừng đã xử lý lưu huỳnh thì vỏ có màu vàng tươi nhưng phần thịt bên trong vàng đậm. Bấm vào củ gừng Một cách nhận biết gừng an toàn, không tẩm hóa chất là dùng ngón trỏ hoặc ngón cái ấn vào thân củ gừng, nếu thấy mềm nghĩa là gừng sắp hỏng hoặc đã bị xử lý hóa chất để kéo dài thời gian sử dụng. Củ gừng ngon sẽ cứng và không dễ bấm móng tay vào. Bạn cũng nên lưu ý không mua gừng bị hư hỏng, thối hoặc mọc mầm. Quá trình vận chuyển dễ khiến gừng bị gãy dẫn đến nhiễm vi khuẩn và mốc, thối. Việc bảo quản ở nhiệt độ quá cao còn có thể khiến gừng mọc mầm; loại gừng này không nên mua vì có chứa chất độc safrole, rất có hại cho sức khỏe. Theo VTC news