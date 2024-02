Cách nhận biết bugi ô tô hỏng qua màu sắc

Cực âm bình thường sẽ có các góc cạnh nhọn và vuông để thực hiện đánh lửa. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, các góc nhọn này sẽ bị mài mòn, dần bị bo tròn lại và khả năng đánh lửa sẽ càng kém.

Vỏ sứ bugi bị vỡ

Quá trình tháo lắp sai cách có thể khiến vỏ sử bugi bị vỡ. Lúc này chỉ có cách duy nhất là thay mới.

Bugi bị gỉ sét

Việc không vệ sinh định kỳ bugi ô tô sẽ khiến bộ phận này bị gỉ sét do đóng cặn lâu ngày. Bugi khi bị gỉ sét khả năng đánh lửa sẽ kém đi, đánh lửa muộn, công suất động cơ bị giảm và có thể gây tình trạng xe đề khó nổ.

Bugi bị chảy

Bugi bị chảy có thể được chia làm hai trường hợp tương ứng với hai tình trạng hay dấu hiệu khác nhau:

Bugi bị chảy cực trung tâm: Bugi bị chảy cực trung tâm là dấu hiệu của hiện tượng bugi bị quá nhiệt.

Bugi bị chảy ở hai cực (cực trung tâm và cực tiếp đất) đồng thời có chất lạ bám lên trên thì nguyên nhân là do bugi đánh lửa quá nhiệt. Nguyên nhân có thể do chất liệu nhiên liệu kém, bô bin có vấn đề hoặc do chất cháy đóng nhiều cặn trong buồng đốt…

Xe bị hao xăng