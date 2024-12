Cách nấu lẩu cá kèo chua cay đơn giản, ăn là ghiền

Lẩu cá kèo chua cay - món ăn khoái khẩu của nhiều người bởi sự hòa quyện giữa vị chua dịu, cay nồng và sự thơm ngon từ cá kèo tươi. Lẩu cá kèo chua cay, món ăn đậm chất miền Tây là món ăn gần như không thể thiếu trong những buổi tụ họp gia đình, bạn bè. Nghĩ đến nồi lẩu cá kèo chua cay, nhiều người lại ứa nước miếng vì hương vị đậm đà, thơm lừng mà món ăn này mang lại.

Lẩu cá kèo. (Ảnh: T.L) Nguyên liệu nấu lẩu cá kèo chua cay - 1kg cá kèo tươi, làm sạch; hành tím; tỏi băm nhỏ; me chua (hoặc giấm me); ớt hiểm (hoặc tùy khẩu vị). - Rau ăn kèm: bông súng, rau nhút, rau muống, mồng tơi - Sả đập dập, cắt khúc; cà chua, thái múi cau; 500ml nước dừa tươi, hoặc nước dùng xương - Gia vị: đường, muối, bột ngọt, nước mắm, hạt nêm... Cách thực hiện - Sơ chế cá kèo: Dùng nước nóng khoảng 70 - 80 độ C (gần sôi), cho một chút muối vào hòa tan. Sau đó cho cá kèo và ngâm, mang găng tay và làm sạch nhớt trên thân cá kèo. Đem cá rửa lại bằng nước sạch. Cá kèo sau khi được làm sạch, rửa lại với nước muối pha loãng để khử mùi tanh. Sau đó, để cá ráo nước, thấm nhẹ với khăn sạch. Cá kèo tươi sẽ cho món lẩu một hương vị ngọt tự nhiên rất đặc biệt. - Phi hành tỏi: Cho chút dầu ăn vào nồi, rồi cho hành tím và tỏi băm vào phi thơm. Mùi hành tỏi vàng ươm sẽ làm cho nước lẩu thêm phần đậm đà. - Nấu nước lẩu: Tiếp theo, cho sả đập dập vào nồi cùng với nước dừa tươi. Đun sôi lên, rồi cho cà chua đã thái múi cau vào để tạo độ ngọt tự nhiên cho nước dùng. Thêm me vào, dầm nhuyễn ra để có vị chua thanh, không quá gắt. Nếu thích nước lẩu có vị chua đậm, bạn có thể thêm chút giấm me. - Nêm gia vị: Khi nước dùng sôi, bạn nêm nếm với nước mắm, bột ngọt, hạt nêm và một ít đường để cân bằng hương vị. Thêm chút ớt tươi để tạo độ cay nồng, kích thích vị giác. Bạn có thể điều chỉnh gia vị sao cho hợp với khẩu vị của gia đình. - Nấu cá kèo: Khi nước lẩu đã đạt độ chua cay như ý, bạn cho cá kèo vào nồi. Cá kèo nhanh chín, chỉ cần khoảng vài phút, thịt cá sẽ chín tới, mềm ngọt. Bạn đừng để cá nấu quá lâu, sẽ làm cá bị khô và mất độ ngọt tự nhiên. - Thêm rau: Khi nước lẩu đã hoàn thành, bạn cho rau vào nồi, tất cả các loại rau phải tươi, non để khi ăn vẫn giữ được độ giòn ngọt. Lúc này, nước lẩu chua cay đậm đà kết hợp cùng cá kèo và rau sống sẽ khiến bữa ăn thêm phần hoàn hảo. Mỗi người nên múc một ít cá, rau, chan nước lẩu nóng hổi vào bát, rồi cùng nhau thưởng thức. Món lẩu này không chỉ làm ấm bụng mà còn là sợi dây kết nối tình cảm giữa mọi người. Ngoài món lẩu cá kèo, bạn cũng có thể làm nhiều món ngon khác như cá kèo kho tiêu, cá kèo nướng muối ớt, các kèo kho nghệ... Theo VTC News