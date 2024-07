Cách mix blazer ngắn tay cho quý cô công sở trong mùa hè

Mùa hè, các quý cô công sở thường ưu tiên lựa chọn những mẫu áo blazer ngắn tay để diện đến nơi làm việc. Để có vẻ ngoài sành điệu, chỉn chu, các quý cô hãy lưu ý cách mix blazer ngắn tay cho mùa hè dưới đây.

Áo blazer ngắn tay là gì?

Áo blazer hay còn được gọi là áo khoác blazer, là loại trang phục được thiết kế dựa trên hình ảnh của áo khoác suit nhưng do đặc trưng về đường may nên kiểu dáng của blazer sẽ rộng rãi, trẻ trung hơn so với những bộ suit tiêu chuẩn.

Áo blazer đem lại vẻ đẹp phóng khoáng, trẻ trung, dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, chỉn chu, rất phù hợp cho tủ đồ của các quý cô công sở.

Áo blazer ngắn tay được nhiều quý cô công sở yêu thích trong mùa hè.

Áo blazer ngắn tay là loại áo có phom dáng blazer nhưng được biến tấu với phần tay ngắn. Thông thường, áo blazer ngắn tay sẽ được sử dụng vào mùa hè vì phần tay ngắn sẽ đem đến cảm giác mát mẻ, thoải mái hơn cho người mặc trong tiết trời oi bức.