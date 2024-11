Thay vì làm món trứng luộc theo cách thông thường, bạn có thể tham khảo những cách luộc trứng không cần nước sau để áp dụng linh hoạt trong từng tình huống cụ thể. Luộc trứng không cần nước là phương pháp nấu ăn tiện lợi và sáng tạo. Bạn đã bao giờ thử làm món trứng luộc với chảo, lò nướng hay lò vi sóng? Cách luộc trứng không cần nước Dưới đây là một số giải pháp đơn giản để bạn vẫn làm nên món trứng luộc mà không cần áp dụng cách thức thông thường.

Luộc trứng không cần nước là phương pháp tiện lợi khi bạn thiếu dụng cu nấu nướng. (Ảnh: Eating Well) Luộc trứng bằng chảo Chuẩn bị: Trứng gà, chảo có nắp đậy (bạn có thể dùng một miếng giấy bạc hoặc đĩa to để che phủ thay cho nắp), dao, nĩa. Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn dùng dao hoặc nĩa đục một lỗ nhỏ trên vỏ trứng để giảm thiểu nguy cơ trứng bị nổ trong quá trình nấu. Đặt trứng vào chảo và bắt đầu bật bếp với lửa nhỏ, mục đích là làm nóng đều trứng mà không làm vỏ trứng bị nứt do nhiệt độ quá cao. Sau khoảng 3 phút, bạn sẽ bắt đầu thấy hơi nóng tỏa ra từ trứng. Lúc này, cần giảm lửa và đậy nắp lại, tiếp tục nấu trong khoảng 10 phút, tùy vào kích thước trứng và độ chín bạn mong muốn. Sau thời gian nấu, tắt bếp và để trứng trong chảo thêm 2-3 phút trước khi mở nắp. Luộc trứng bằng lò vi sóng Lò vi sóng chính là lựa chọn nhanh chóng, tiện lợi để luộc trứng mà không cần nước. Chỉ với vài phút, bạn có thể có ngay món trứng luộc chín đều mà không cần phải lo lắng về việc canh chừng lửa. Cách này phù hợp khi bạn ít thời gian nhưng vẫn muốn có bữa sáng bổ dưỡng. Chuẩn bị: Trứng gà, lò vi sóng, bát sứ hoặc tô chịu nhiệt, dao, nĩa. Cách thực hiện: Trước khi đặt trứng vào lò vi sóng, bạn cần đâm một số lỗ nhỏ trên vỏ trứng bằng nĩa hoặc dao để giải phóng không khí bên trong trứng, tránh hiện tượng trứng bị nổ trong lò vi sóng. Đặt trứng vào chiếc bát sứ hoặc tô chịu nhiệt rồi cho bát vào lò, nấu trong khoảng 2 phút ở công suất cao. Thời gian nấu có thể thay đổi tùy vào công suất của lò vi sóng và mức độ chín mong muốn. Sau khi hết thời gian, bạn có thể kiểm tra độ chín của trứng; nếu chưa chín đều thì tiếp tục nấu thêm 20-30 giây nữa. Bạn lấy trứng ra và để nguội trước khi bóc vỏ. Lớp vỏ sẽ rất dễ dàng tách ra.

Luộc trứng không cần nước bằng lò vi sóng là phương pháp được nhiều người yêu thích. (Ảnh: The Daily Meal) Luộc trứng bằng lò nướng Lò nướng là công cụ nấu ăn tuyệt vời, ngoài việc nướng bánh hay làm các món ăn phức tạp, bạn cũng có thể dùng nó để luộc trứng mà không cần nước. Chuẩn bị: Trứng gà, lò nướng, dao, nĩa. Cách thực hiện: Bạn châm vài lỗ nhỏ trên vỏ trứng bằng dụng cụ sắc bén như nĩa hoặc dao để tránh hiện tượng nổ trứng trong quá trình nấu. Xếp trứng vào khay nướng hoặc trên giá nướng của lò. Bạn không cần dùng bất kỳ dụng cụ nấu ăn nào khác. Bật lò nướng ở nhiệt độ khoảng 160°C và nướng trong 15 phút, có thể lâu hơn tùy vào độ chín bạn mong muốn. Khi trứng đã chín, bạn có thể lấy ra để nguội.

Bạn có thể tận dụng các loại vỉ nướng bánh để luộc trứng bằng lò nướng. (Ảnh: Tasting Table)

Lưu ý khi luộc trứng không cần nước Trứng không nên quá cũ: Trứng cũ dễ bị vỡ, nổ trong quá trình nấu, vì vậy hãy chọn những quả trứng còn tươi để đảm bảo kết quả tốt nhất. Không quên đâm lỗ trên vỏ trứng: Đâm một số lỗ nhỏ trên vỏ trứng là rất quan trọng để tránh trứng bị nổ. Thử nghiệm với thời gian nấu: Mỗi phương pháp nấu đều có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào kích thước trứng và công suất của bếp/lò. Bạn có thể cần thử nghiệm một vài lần để tìm ra thời gian chính xác.