Với các loại tinh dầu tự nhiên như chanh, bạch đàn, oải hương và sả, bạn có thể dễ dàng chế thuốc đuổi muỗi hiệu quả mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Muỗi là một trong những loài côn trùng gây phiền toái lớn nhất đối với con người, đặc biệt trong những mùa mưa hay vùng nhiệt đới. Không chỉ gây ngứa ngáy, đau đớn do vết cắn, muỗi còn làm lây lan nhiều bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não Nhật Bản và các bệnh do virus Zika. Chính vì vậy, tìm ra phương pháp hiệu quả để đuổi muỗi, diệt muỗi luôn là mối quan tâm của nhiều người. Thay vì sử dụng hóa chất xịt muỗi độc hại, con người ngày càng hướng đến các phương pháp tự nhiên, an toàn. Bạn có thể làm thuốc đuổi muỗi từ tinh dầu để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà. Cách làm thuốc đuổi muỗi từ tinh dầu tại nhà rất đơn giản mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. (Ảnh: Shudh Online) Cách làm thuốc đuổi muỗi từ tinh dầu Những cách làm thuốc đuổi muỗi từ tinh dầu thiên nhiên được hướng dẫn dưới đây đều rất đơn giản, dễ thực hiện và không tốn kém. Làm thuốc xịt đuổi muỗi từ tinh dầu Một trong những cách sử dụng tinh dầu đuổi muỗi đơn giản nhất là tạo ra dung dịch xịt. Bạn cần chuẩn bị: - Nước (nước cất hoặc nước sạch): 50ml - Tinh dầu chanh, bạch đàn, hoặc sả: 30-40 giọt - Rượu vodka hoặc giấm trắng (giúp dung dịch bám lâu trên da): 1 thìa cà phê. Cho tất cả các nguyên liệu vào một bình xịt nhỏ rồi lắc đều bình để các thành phần hòa quyện vào nhau. Xịt dung dịch lên cơ thể trước khi đi ra ngoài hoặc xung quanh không gian sống của bạn, tránh xịt vào mắt. Đèn xông tinh dầu đuổi muỗi

Sử dụng đèn xông cũng là một cách hiệu quả để đuổi muỗi bằng tinh dầu. Khi đèn xông tinh dầu phát ra mùi hương, muỗi sẽ tránh xa và không còn tìm đến bạn. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm: Sử dụng đèn xông tinh dầu cũng là một cách hiệu quả để đuổi muỗi. (Ảnh: Cleanzen)

- Tinh dầu sả, citronella, hoặc lavender: 10-15 giọt - Một đèn xông tinh dầu. Đổ nước vào bát đựng của đèn xông, sau đó nhỏ tinh dầu vào nước và bật đèn xông. Đặt đèn ở những khu vực có muỗi, như phòng ngủ hoặc phòng khách. Pha tinh dầu vào nước tắm Việc pha tinh dầu vào nước tắm không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn giúp đuổi muỗi hiệu quả. Nguyên liệu cần chuẩn bị: - Tinh dầu hoa oải hương hoặc sả: 5-10 giọt - Một chậu nước tắm. Nhỏ tinh dầu vào nước tắm và ngâm mình trong nước khoảng 10-15 phút. Mùi hương sẽ giúp xua đuổi muỗi và giúp cơ thể thư giãn. Tác dụng đuổi muỗi của tinh dầu Tinh dầu là những hợp chất tự nhiên có mùi thơm đặc trưng, được chiết xuất từ các bộ phận của cây như lá, hoa, vỏ hoặc rễ. Những loại tinh dầu này không chỉ có tác dụng thư giãn, làm đẹp mà còn có nhiều công dụng tuyệt vời trong việc đuổi muỗi. Tinh dầu có khả năng đuổi muỗi vì mùi của chúng có thể làm thay đổi cảm nhận của muỗi đối với con người. Một số tinh dầu chứa các hợp chất như citronella (trong tinh dầu chanh), eucalyptus (trong tinh dầu bạch đàn) hoặc lavender (trong tinh dầu hoa oải hương), chúng đều có tác dụng làm muỗi không còn cảm thấy dễ chịu và sẽ tránh xa. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các tinh dầu tự nhiên này làm giảm khả năng sinh sản của muỗi hoặc khiến muỗi mất khả năng xác định nguồn nước hay nhiệt độ cơ thể con người. Các loại tinh dầu hiệu quả trong việc đuổi muỗi Để áp dụng các cách làm thuốc đuổi muỗi từ tinh dầu tự nhiên, bạn cần biết loại tinh dầu nào là khắc tinh của muỗi. Tinh dầu hoa oải hương (Lavender) Tinh dầu hoa oải hương không chỉ giúp thư giãn mà còn có tác dụng đuổi muỗi hiệu quả. Mùi thơm nhẹ nhàng của hoa oải hương làm giảm khả năng muỗi tiếp cận và đốt người. Ngoài ra, tinh dầu này còn có tác dụng xoa dịu vết ngứa do muỗi cắn.

Tinh dầu oải hương có tác dụng rất tốt trong việc đuổi muỗi. (Ảnh: Health) Tinh dầu chanh (Citronella) Tinh dầu chanh cũng nổi tiếng về khả năng đuổi muỗi. Citronella có mùi hương mạnh mẽ nhưng dễ chịu, là một trong những nguyên liệu chính trong các sản phẩm đuổi muỗi thương mại. Nó có khả năng che lấp mùi của cơ thể người khiến muỗi khó phát hiện và tiếp cận. Tinh dầu bạch đàn (Eucalyptus) Tinh dầu bạch đàn có mùi hương tươi mát và có khả năng làm muỗi mất phương hướng. Bên cạnh đó,nó còn có tác dụng kháng khuẩn, giúp bảo vệ cơ thể khỏi những vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết muỗi cắn. Tinh dầu sả (Lemongrass) Tinh dầu sả chứa thành phần citronella tự nhiên, có tác dụng đuổi muỗi mạnh mẽ. Mùi thơm của sả rất dễ chịu, là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai tìm kiếm một phương pháp tự nhiên và an toàn. Tinh dầu bạc hà (Peppermint) Tinh dầu bạc hà có mùi hương mạnh mẽ, giúp xua đuổi muỗi và các loại côn trùng khác. Ngoài ra, nó còn giúp giảm ngứa và làm dịu các vết sưng tấy do muỗi cắn. Lưu ý khi sử dụng tinh dầu đuổi muỗi Mặc dù làm thuốc đuổi muỗi từ tinh dầu là phương pháp tự nhiên và an toàn nhưng khi sử dụng, bạn cần lưu ý một số điểm sau: - Kiểm tra dị ứng: Trước khi sử dụng tinh dầu trên da, bạn nên thử một lượng nhỏ trên vùng da non để kiểm tra xem có phản ứng dị ứng hay không. - Sử dụng đúng liều lượng: Không nên dùng quá nhiều tinh dầu trong một lần vì có thể gây kích ứng da hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. - Không xịt trực tiếp vào mắt: Hãy tránh để dung dịch tinh dầu xịt vào mắt, vì có thể gây kích ứng. Theo VTC News